«A punto de cerrarse»: Marc-André ter Stegen, del Barcelona, ficharía por un club europeo de primer nivel en calidad de cedido durante una temporada

El fichaje por el Ajax llega en buen momento para que el Barça siga ordenando su portería: Joan García permanece como titular, mientras Wojciech Szczesny aguarda su oportunidad. Ander Astralaga y Aron Yaakobishvili pelearán por ser el tercer portero.

Hace poco vendieron a Iñaki Peña al Panathinaikos por tres millones de euros y cedieron a David Kochan al Lyngby por una temporada.