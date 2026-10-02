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¿A puerta cerrada? Inglaterra se enfrenta a un ambiente inusual, ya que MILES de niños asistirán al choque contra Croacia pese a la sanción de la UEFA
Por qué Croacia está cumpliendo una sanción de cierre de estadio
Inglaterra viaja este fin de semana al estadio HNK Rijeka, con capacidad para 8.200 espectadores, para un partido de la Nations League que en un principio se ordenó disputar sin público. La UEFA sancionó duramente a Croacia tras los graves disturbios protagonizados por la afición que empañaron su partido contra Francia en el Stade de France el año pasado.
La policía francesa detuvo a siete personas sospechosas de realizar saludos nazis mientras los aficionados se dirigían al recinto parisino. Posteriormente fueron puestas en libertad sin ser procesadas por falta de pruebas.
Dentro del estadio, los aficionados croatas lanzaron fuegos artificiales y botes de humo. Además, según se informó, las autoridades también encontraron porras y palos de madera afilados en la zona visitante. Como parte del castigo posterior, a Croacia se le prohibió llevar aficionados desplazados a su victoria por 2-1 sobre la República Checa el pasado sábado.
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Cómo funciona el vacío legal en la normativa de la UEFA
Aunque el próximo partido está designado oficialmente como un encuentro a puerta cerrada, una norma específica de la UEFA permite que los menores de 14 años asistan a este tipo de partidos de manera totalmente gratuita. Escolares locales, acompañados por padres y profesores, acabarán llenando las gradas en Rijeka, según la BBC.
La Federación Croata de Fútbol lleva tiempo preparándose para una asistencia considerable. Las estimaciones apuntan a que entre 3.000 y 6.000 niños podrían recibir permiso de entrada, en una situación similar a la de cuando estas dos naciones empataron 0-0 a puerta cerrada en este mismo estadio en octubre de 2018.
También habrá un pequeño grupo de aficionados ingleses. Tras negociaciones directas entre la Football Association y la UEFA, se consiguieron 100 entradas gratuitas para aficionados con el mayor número de internacionalidades como visitantes. Además, la UEFA permite la asistencia de socios afiliados, mientras que ambos equipos reciben una asignación máxima de 20 plazas VIP para invitados.
Los hombres de Tuchel navegan en un entorno extraño
La afluencia de miles de niños garantiza que el ambiente estará muy lejos de ser silencioso. Supone una prueba psicológica poco habitual para el equipo de Tuchel, que debe mantener la concentración absoluta sin el rugido habitual de su tradicional apoyo desplazado.
Aunque el aforo, muy reducido, elimina la hostilidad habitual asociada a un partido europeo a domicilio, el apoyo ruidoso y agudo de los jóvenes locales seguirá proporcionando una clara ventaja de jugar en casa a los jugadores croatas el sábado.
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Un contratiempo por lesión golpea la preparación de Inglaterra
Mientras Tuchel ultima su plan táctico para el duelo ante Rijeka, tendrá que hacerlo sin Nico O'Reilly. El centrocampista ya ha regresado al Manchester City tras sufrir una lesión.
El problema físico de O'Reilly ya le había dejado fuera del exitoso compromiso de Inglaterra entre semana ante Chequia el martes. Inglaterra deberá ahora adaptarse a su ausencia mientras busca asegurar unos puntos cruciales en la Nations League en un escenario indudablemente extraño.
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