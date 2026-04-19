Rice tiene razón: ha habido mucho «ruido» en los días previos al esperado partido del domingo. Tras los recientes problemas del Arsenal, aficionados, comentaristas y medios han dado su opinión.
Tras el empate ante el Sporting a mitad de semana, el icono del Arsenal Thierry Henry declaró en CBS: «Id y ganad al City. Quiero ver ese fuego. Creo en vosotros, pero demostradlo. Espero que [la actuación contra el City] no sea como la de esta noche o contra el Brighton, el Bournemouth o el Mansfield, ni como nada de lo que he visto esta temporada. Esta es la mayor oportunidad de sus vidas, no solo para dejar a cualquiera en el suelo, sino para demostrarse a sí mismos como equipo que pueden hacerlo».
El exjugador del City y seguidor del Arsenal Shaun Wright-Phillips pidió a las estrellas creativas que jueguen con más libertad: «Los jugadores están limitados», declaró a Covers.com. «Algunos parecen una sombra de lo que eran, y eso duele». Nunca vi a un líder de la Premier recibir tantas críticas, pero eso se debe, por desgracia, a cómo les entrena Mikel Arteta».
De todos modos, nadie en el club londinense protestará si el Arsenal visita el Etihad y rescata un punto, aunque el partido se vuelva feo. En su situación actual, no habría vergüenza en que los Gunners se centren en sus virtudes para mantenerse en la lucha por el título; no han sido un equipo brillante este curso, y el domingo no es el día para cambiar.