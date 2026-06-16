Primero España, ahora Francia: pese a que el subcampeón mundial acabó ganando, los favoritos sufrieron por su lentitud en el debut.

Senegal no es Cabo Verde, así que la victoria final por 3-1 de Francia fue merecida y positiva. Y, sin embargo, su primera parte resultó preocupante.

Los franceses se mostraron excesivamente pasivos, incluso para los conservadores estándares de Deschamps. Lo más llamativo fue su falta de ritmo, y eso a pesar de contar con Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Michael Olise, algunos de los jugadores más rápidos del planeta. No se espera que un Mundial marque nuevas tendencias tácticas, pero el fútbol de alto nivel exige cierta rapidez, como se ve en la Liga de Campeones.

En la segunda parte aceleraron, generaron ocasiones y cerraron el 3-1, pero la primera parte debe alertar a Deschamps, a Luis de la Fuente y a Ancelotti.

Aún tienen tiempo, hasta el segundo partido de grupo, para ajustar su plan: tal vez les convenga ver cómo el Bayern Múnich y el París Saint-Germain celebran hoy el fútbol.