A pesar del liderato: tres crisis tácticas que amenazan el camino del Al Nassr saudí

El Al Nassr atraviesa un inicio sólido en cuanto a resultados y ocupa el liderato de la Roshn Saudi League, pero las victorias no significan que todo marche a la perfección dentro del equipo.

El último enfrentamiento ante el Abha, que el "Al Alami" resolvió con un marcador de 2-1, dejó al descubierto 3 crisis tácticas que podrían agravarse cuando el equipo se mida a rivales más fuertes y con mayor capacidad para aprovechar los errores.

El problema no está en los resultados actuales, sino en algunos detalles que se han hecho evidentes durante los últimos partidos. El Al Nassr posee una gran calidad ofensiva, pero, en contrapartida, a veces concede al rival espacios y errores que ante los equipos de la cima pueden convertirse en goles, lo que hace que corregir estos aspectos sea una necesidad antes de entrar en las fases más difíciles de la temporada.