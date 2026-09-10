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Al Nassr v Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Traducido por

A pesar del liderato: tres crisis tácticas que amenazan el camino del Al Nassr saudí

FEATURES
Al Nasr FC vs Abha
Al Nasr FC
Abha
1ª División
Arabia Saudita

Numerosas carencias afectan al equipo global

El Al Nassr atraviesa un inicio sólido en cuanto a resultados y ocupa el liderato de la Roshn Saudi League, pero las victorias no significan que todo marche a la perfección dentro del equipo. 

El último enfrentamiento ante el Abha, que el "Al Alami" resolvió con un marcador de 2-1, dejó al descubierto 3 crisis tácticas que podrían agravarse cuando el equipo se mida a rivales más fuertes y con mayor capacidad para aprovechar los errores.

El problema no está en los resultados actuales, sino en algunos detalles que se han hecho evidentes durante los últimos partidos. El Al Nassr posee una gran calidad ofensiva, pero, en contrapartida, a veces concede al rival espacios y errores que ante los equipos de la cima pueden convertirse en goles, lo que hace que corregir estos aspectos sea una necesidad antes de entrar en las fases más difíciles de la temporada.

  • Crisis defensiva: errores individuales que podrían costar caro

    Al-Nassr sufre algunos errores en el pase y en la colocación, concretamente cuando intenta construir el juego bajo presión. Esto quedó claramente de manifiesto en los últimos minutos ante el Abha, cuando Mohamed Simakan perdió el balón en una situación peligrosa, permitiendo que uno de los jugadores rivales se lanzara en un mano a mano completo con la portería, antes de desperdiciar la ocasión.

    Esta jugada puede parecer intrascendente mientras el Al-Nassr salga victorioso, pero encierra una clara advertencia, porque los equipos más fuertes no desaprovecharán este tipo de oportunidades con facilidad. 

    Cualquier error en el pase o en la colocación cerca de la línea defensiva podría convertirse en un gol directo, especialmente con la tendencia del Al-Nassr a avanzar con un gran número de jugadores.

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  • Al Nassr v Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Los contragolpes: un arma que podría volverse en contra del Al-Nassr

    El ímpetu ofensivo representa una de las armas más importantes del Al-Nassr, pero al mismo tiempo puede convertirse en un verdadero problema, ya que el equipo avanza con un gran número de jugadores cuando tiene la posesión del balón, y cuando lo pierde, los espacios a espaldas de sus jugadores quedan a disposición del rival.

    El Abha logró aprovechar esta situación en más de una ocasión, y quedó de manifiesto que el Al-Nassr puede verse en peligro cuando se enfrenta a un equipo que domina bien la transición rápida de la defensa al ataque. Y si "El Mundial" se enfrenta a un rival de mayor calidad en este aspecto, podría encontrarse ante situaciones mucho más complicadas.

    Por ello, el Al-Nassr necesita encontrar el equilibrio entre el deseo de presionar y atacar y el de asegurar los espacios al perder el balón, porque dejar el partido abierto ante un equipo veloz podría otorgar al rival una ventaja que no desea.

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  • La separación de líneas: Samu Costa ante el examen Brozovic

    El tercer problema tiene que ver con las distancias entre las líneas, ya que en algunos periodos apareció un hueco entre el centro del campo y el ataque, lo que hizo que la conexión fuera menos fluida y le dio al rival la oportunidad de moverse entre líneas.

    Y aquí se hace más evidente la ausencia de Marcelo Brozovic, porque Sami Cosa no ha logrado hasta ahora desempeñar el mismo papel que cumplía el croata, especialmente en lo relativo a organizar el ritmo, conectar las líneas y salir con el balón bajo presión.

    Cosa posee buenas cualidades, pero la comparación con Brozovic revela que el Al Nassr sigue buscando el equilibrio que ofrecía el anterior centrocampista. Y si las distancias entre las líneas continúan de esta manera, la tarea del equipo podría volverse más difícil ante rivales que saben aprovechar los espacios en profundidad.

    El Al Nassr tiene el liderato y cuenta con un enorme poder ofensivo, y eso es lo que hace que corregir estos detalles sea más importante y no menos, pues los grandes equipos no se miden solo por su capacidad de ganar, sino por su capacidad de eliminar los errores antes de que se conviertan en puntos perdidos.

    Tres crisis que no siempre se reflejan en la tabla de clasificación, pero que están presentes dentro del terreno de juego: errores defensivos, espacios en las transiciones y separación entre las líneas. Y si el Al Nassr no los soluciona pronto, podrían pasar de ser simples observaciones tácticas a auténticos obstáculos en el camino del "Mundial" hacia el título.

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