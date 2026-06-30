En su regreso tras retirarse, la exjugadora excepcional mostró su antigua clase en la pista central de Wimbledon. Luchó con tenacidad y cayó, tras 2 horas y 22 minutos, ante la australiana Maya Joint, 24 años más joven, por 3-6, 7-6 (8-6) y 3-6.
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A pesar de todo, el mundo del tenis se rinde ante ella: fracasa el sensacional regreso de Serena Williams a Wimbledon
Los aficionados ovacionaron a la tenista de 44 años por su valentía al volver a competir en individuales tras cuatro años de pausa; vitorearon cada punto de la ex campeona estadounidense y la animaron a seguir adelante cuando iba por detrás en el marcador. Al final, fue en vano. Pero, al menos, Williams volverá a la pista en dobles junto a su hermana Venus (46), y el público ya espera con ilusión el próximo espectáculo.
Ya el martes se respiraba tensión en la catedral del tenis: público, rivales y expertos aguardaban la respuesta. Serena respondió rápido: ganó su primer juego de saque sin ceder puntos y disipó algunas dudas.
Estas dudas acompañaron su regreso, junto a algunas críticas. Entre ellas, la de Michael Stich: «No me lo puedo quitar de la cabeza», dijo el campeón de Wimbledon 1991 en Prime. Para las demás jugadoras «no es nada positivo, porque les quita protagonismo». Además, Williams «no tendría ni la más mínima posibilidad de ganar Wimbledon».
Serena Williams parece no haber estado ausente por años.
Stich acertó, pero Williams convenció. A ratos parecía que no se hubiera ausentado: su último Wimbledon fue en 2022. En cuatro años tuvo a su segunda hija y lideró Serena Ventures, aunque extrañaba la pista.
Bajo el techo cerrado de la pista central lo volvió a sentir. No estaba solo por diversión: se animaba tras cada golpe acertado y, aunque su juego no siempre fue fluido, su carisma era innegable, su servicio a veces imparable y su juego de pies sorprendió durante gran parte del partido.
En su palco, sus hijas Alexis Olympia y Adira se acurrucaban con su padre, Alexis Ohanian; toda la familia disfrutaba del espectáculo. Pero Maya Joint, nacida en 2006 —cuando Williams ya tenía dos de sus siete títulos de Wimbledon—, se fue soltando. La australiana Sam Stosur la había preparado a la perfección.
Pero Williams no sería Williams si se hubiera rendido: en el segundo set remontó dos breaks, salvó un punto de partido en el tie-break y, de pronto, se metió de lleno en un duelo irregular. Sin embargo, Joint, número 87 del ranking, elevó su juego y frenó la remontada.