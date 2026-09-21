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A pesar de su fuerte relación con Messi: sorprendente declaración de Agüero sobre Ronaldo

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Esto es lo que haría yo si estuviera en su lugar

El argentino Sergio Agüero afirmó que la leyenda portuguesa Cristiano Ronaldo, delantero del Al Nassr saudí, será capaz de alcanzar la barrera de los 1000 goles en su carrera antes de retirarse del fútbol, aunque no confirmó cuánto tiempo seguirá el jugador en los terrenos de juego.

Ronaldo (41 años) se acerca a lograr el hito histórico, ya que hasta ahora ha marcado 979 goles en su carrera profesional y necesita 21 goles más para llegar a los 1000, esto tras su fichaje por el Al Nassr en enero de 2023.

  • Agüero: esto es lo que haría si estuviera en el lugar de Ronaldo

    Agüero declaró en una entrevista con Stake recogida por el sitio sportskeeda: «No sé cuánto tiempo más jugará, pero solo necesita 21 goles más. Sin duda puede conseguirlo».

    Y añadió la leyenda del Manchester City: «No sé cuáles son los planes de Ronaldo cuando termine la temporada ni si continuará una temporada más. Marcar goles no es algo fácil, pero él lo hace con regularidad. Es como Lionel Messi. Siempre que está sobre el terreno de juego, hay una buena posibilidad de que marque».

    Y prosiguió el cinco veces campeón de la Premier League con el City: «Si (Ronaldo) continúa una temporada más, creo que puede conseguirlo. No sé si tiene intención de seguir, pero como está tan cerca, quizás lo intente».

    Y dijo: «Si yo fuera Cristiano, habría pensado: eso es todo, no tengo más opción que continuar un año más. Luego veremos si eso ocurre. Si no ocurre, no importa. Debe sentirse muy orgulloso, porque ese número de goles es casi imposible».

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  • Agüero compara a Ronaldo con Messi

    Agüero comparó a Ronaldo con su rival argentino Lionel Messi, delantero del Inter Miami estadounidense, y afirmó: "Lo mismo pasa con Leo. Sus números no se pueden comparar".

    Y añadió: "Yo habría seguido porque prefiero los números cerrados (1000, 900... etc.). No sé si es supersticioso, lo que en Argentina llamamos 'cábala', o si odia los números impares y quiere terminar con un número par. No lo sé".

    Ronaldo comenzó la temporada 2026-2027 con el Al Nassr por debajo de su nivel habitual, ya que solo ha marcado tres goles en siete partidos hasta ahora, después de anotar tres goles en cinco partidos con Portugal en el Mundial 2026, disputado el pasado verano.

    El nuevo entrenador Jorge Jesus, que dirigió al Al Nassr la temporada pasada, incluyó a Ronaldo en su primera lista tras ser nombrado seleccionador de Portugal.

    Se espera que el jugador vuelva a participar en el partido del Al Nassr en la Liga contra el Al Diriyah el próximo 9 de octubre.

    Ronaldo ha marcado 132 goles en 155 partidos con el Al Nassr desde que se incorporó al equipo saudí hace tres años y medio.

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