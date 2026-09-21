Agüero comparó a Ronaldo con su rival argentino Lionel Messi, delantero del Inter Miami estadounidense, y afirmó: "Lo mismo pasa con Leo. Sus números no se pueden comparar".
Y añadió: "Yo habría seguido porque prefiero los números cerrados (1000, 900... etc.). No sé si es supersticioso, lo que en Argentina llamamos 'cábala', o si odia los números impares y quiere terminar con un número par. No lo sé".
Ronaldo comenzó la temporada 2026-2027 con el Al Nassr por debajo de su nivel habitual, ya que solo ha marcado tres goles en siete partidos hasta ahora, después de anotar tres goles en cinco partidos con Portugal en el Mundial 2026, disputado el pasado verano.
El nuevo entrenador Jorge Jesus, que dirigió al Al Nassr la temporada pasada, incluyó a Ronaldo en su primera lista tras ser nombrado seleccionador de Portugal.
Se espera que el jugador vuelva a participar en el partido del Al Nassr en la Liga contra el Al Diriyah el próximo 9 de octubre.
Ronaldo ha marcado 132 goles en 155 partidos con el Al Nassr desde que se incorporó al equipo saudí hace tres años y medio.
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