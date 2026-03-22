Según un artículo publicado en el diario Bild, al parecer el jugador de 33 años habría decidido quedarse un año más en Fráncfort, a pesar de la reciente decepción.
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¡A pesar de que el entrenador del SGE, Albert Riera, lo había dejado fuera de la convocatoria a propósito! Sorprendente giro en la situación de Mario Götze y el Eintracht de Fráncfort
Sorprendentemente, Götze no fue convocado por el entrenador Albert Riera para el partido del domingo contra el 05 (1-2) en la lista de 20 jugadores. No se trataba de una lesión, ya que, al parecer, el centrocampista estaba en forma y totalmente disponible. Por eso, reaccionó con gran sorpresa ante la decisión del entrenador Riera.
El sábado por la noche, el director deportivo Markus Krösche respondió a las preguntas en el programa ZDF-Sportstudio, pero no quiso hablar sobre los motivos exactos de la exclusión de Götze: «No crean que voy a comentar ahora nada sobre la convocatoria para el partido», afirmó el responsable del SGE, y añadió: «Mario es un jugador extremadamente importante para nosotros. Tanto dentro como fuera del campo».
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¿Están ya muy avanzadas las negociaciones entre Götze y el Frankfurt?
Según informaciones de Bild, las negociaciones entre el Eintracht, Götze y su representante, Volker Struth, habrían avanzado tanto que podría producirse la firma del contrato durante el próximo parón internacional. El jugador, de 33 años, tiene contrato en Fráncfort hasta el final de la temporada actual.
Aunque Götze fue titular en los primeros partidos bajo las órdenes de Riera —el campeón del mundo de 2014 formó parte del once inicial tanto en el debut del español ante el Union Berlin (1-1) como en las victorias en casa contra el Borussia Mönchengladbach (3-0) y el SC Freiburg (2-0)—, se quedó en el banquillo durante los 90 minutos en los dos partidos previos a la derrota ante el Mainz contra el FC St. Pauli (0-0) y al 1. FC Heideheim (1-0).
Mario Götze: las etapas profesionales de su carrera
Periodo
Club
2010 a 2013
BVB
2013 a 2016
FC Bayern de Múnich
2016 a 2020
BVB
2020 a 2022
PSV Eindhoven
2022 hasta la actualidad
Eintracht de Fráncfort