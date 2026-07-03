A pesar de negarse a huir, Nagelsmann renuncia como seleccionador de Alemania

Julian Nagelsmann renunció como seleccionador de Alemania tras la temprana eliminación en el Mundial 2026.

El equipo no superó los dieciseisavos tras perder por penaltis ante Paraguay.

Según el diario «Bild», la Federación Alemana le forzó a renunciar.

Tras la derrota ante Paraguay, había rechazado dimitir: «No soy de los que huyen».

Sin embargo, cambió de idea tras una reunión de tres horas en la sede de la Federación Alemana en Fráncfort, a la que asistieron el presidente de la Federación, Bernd Neudorf, el presidente de la Bundesliga, Hans-Joachim Watzke, el director deportivo Rudi Völler y el director ejecutivo de la Federación, Andreas Rittig.