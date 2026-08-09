A pesar de los detalles de Hamza Abdelkarim, la sequía goleadora preocupa al Barcelona

La pretemporada del Barcelona ha atravesado circunstancias excepcionales para el técnico Hansi Flick, debido a la celebración del Mundial, lo que obliga a que los jugadores internacionales se incorporen de forma tardía, ya que el último grupo de ellos llegará el 12 de agosto.

Sin embargo, los tres primeros partidos ante el Birmingham, el Nottingham Forest y el Udinese, dos de los cuales se disputaron durante 45 minutos, evidenciaron que el equipo necesita anotar más goles.

El diario "Mundo Deportivo" señaló que los amistosos del Barcelona antes del inicio de la nueva temporada pusieron de manifiesto el bajón goleador que sufre el equipo, tras la salida de Robert Lewandowski, así como ante la posible marcha de Ferran Torres.

Hasta ahora, y antes de disputar el amistoso frente al Basilea, el 16 de agosto, y el Trofeo Joan Gamper el 19 del mismo mes, el Barcelona solo ha marcado 3 goles, dos de ellos de penalti y el otro llegó tras un rechace del balón.

El egipcio Hamza Abdelkarim anotó dos goles, mientras que el brasileño Raphinha sumó uno.