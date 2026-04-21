A pesar de la primera victoria del Madrid tras cuatro partidos oficiales, los aficionados del Bernabéu abuchearon al suplente del Real Madrid

A falta de seis jornadas, el equipo de Álvaro Arbeloa está a seis puntos del Barcelona. Mbappé (30’) y Vinicius (50’) marcaron, y Toni Martínez recortó al final (90’+3). Sin embargo, el Barcelona puede volver a distanciarse el miércoles (21:30 h) si vence al Celta de Vigo.

Antes del partido, el plantel formó una guardia de honor para recibir a la selección sub-19, campeona de la Youth League, que sí tiene un título.

Seis días después de la eliminación en cuartos de la Champions ante el Bayern, un disparo desviado de Mbappé abrió el marcador. El defensa brasileño Eder Militão tuvo doble mala suerte: golpeó el larguero y se lesionó, por lo que fue sustituido por Rüdiger (45’).