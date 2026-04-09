Con solo cinco goles en la Premier League esta temporada, Salah no ha repetido el gran nivel que le llevó a marcar 29 tantos y casi llevar al Liverpool al título el año pasado. Al explicar este descenso, Smicer apuntó a la ausencia de su compañero habitual en la banda derecha como clave de su falta de ritmo.

«Una de las principales razones es que ha perdido a Trent Alexander-Arnold como lateral derecho. Jugaban juntos con los ojos cerrados. Esta temporada ha tenido a Conor Bradley, Jeremie Frimpong y, a veces, a Dominik Szoboszlai, y no se siente cómodo con ellos. Le quedan muchos partidos; quizá no sea en el Liverpool, pero él tendrá la última palabra», concluyó Smicer.