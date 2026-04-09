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A Mohamed Salah le aconsejan fichar por la MLS y «ser una megaestrella como Lionel Messi», tras detectar la «principal razón» de sus problemas en el Liverpool
¿Le espera a Salah el sueño americano?
Mientras Salah se prepara para dejar el Liverpool, Smicer cree que Estados Unidos ofrece el escenario perfecto para su próxima etapa. En declaraciones a BetVictor, el exinternacional checo sugirió que la creciente cultura futbolística de EE. UU. lo convierte en un destino más atractivo que la Liga Profesional de Arabia Saudí. Afirmó: «¿Mohamed Salah a la MLS o a Arabia Saudí? Depende de la cultura a la que quiera ir, pero le adorarán en cualquier sitio. Allí el fútbol crece, los estadios se llenan y el ambiente es fantástico. Si fuera él, iría a la MLS, aunque quizá nos sorprenda y se quede en Europa. En Estados Unidos sería una megaestrella como Lionel Messi».
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La «gran razón» del bajón de forma de Salah
Con solo cinco goles en la Premier League esta temporada, Salah no ha repetido el gran nivel que le llevó a marcar 29 tantos y casi llevar al Liverpool al título el año pasado. Al explicar este descenso, Smicer apuntó a la ausencia de su compañero habitual en la banda derecha como clave de su falta de ritmo.
«Una de las principales razones es que ha perdido a Trent Alexander-Arnold como lateral derecho. Jugaban juntos con los ojos cerrados. Esta temporada ha tenido a Conor Bradley, Jeremie Frimpong y, a veces, a Dominik Szoboszlai, y no se siente cómodo con ellos. Le quedan muchos partidos; quizá no sea en el Liverpool, pero él tendrá la última palabra», concluyó Smicer.
La noticia de la salida ha aliviado la tensión.
La situación de Salah cambió tras confirmarse que dejaría Anfield. Aunque estas noticias suelen inquietar al plantel, el campeón de la Liga de Campeones 2005 cree que la transparencia benefició al jugador al acallar las especulaciones sobre su cifra de goles.
Al recordar cuándo se hizo pública la noticia, Smicer afirmó: «Fue la decisión correcta. Además, le quitó presión, pues se dudaba de su estado de forma y se preguntaba por qué no marcaba 30 goles como cada año. Ahora el aire está limpio, sabemos lo que pasará y podemos concentrarnos en nuestros objetivos de temporada. Así que fue la decisión correcta; felicito a Salah por aceptarla, pues debió ser difícil”.
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¿Qué le depara el futuro al rey de Egipto?
La tensión sobre el papel de Salah creció en los últimos partidos europeos del Liverpool. Klopp lo dejó en el banquillo los 90 minutos de la derrota 2-0 ante el PSG, argumentando que el equipo estaba en «modo supervivencia» y que era mejor que el delantero descansara.
Con una montaña que escalar en la vuelta de Anfield, la presión sobre el cuerpo técnico crece para reintegrar a su superestrella, que podría marcharse pronto. Mientras los Reds luchan por quedar entre los cinco primeros en la liga y avanzan en Europa, la atención se centra en si Salah escribirá un último capítulo dorado antes de partir, quizá, a Estados Unidos u Oriente Medio.