A Michael Carrick, un «señor», le aconsejaron que aplicara en el Manchester United las tácticas de «gobierno mediante el miedo» de Sir Alex Ferguson

Los legendarios estándares de la era Ferguson se basaban en una autoridad absoluta, rasgo que, según Sharpe, falta en la actual estructura de Old Trafford. Aun así, considera que incluso alguien de la «clase» de Carrick debe saber intimidar a sus jugadores cuando bajan el rendimiento.

«Michael Carrick y Sir Alex Ferguson son personalidades opuestas», declaró Sharpe al sitio de apuestas BetWright. «Carrick es tranquilo; los jugadores ya han hablado de su apoyo desde que llegó. Era un jugador con clase y seguirá siéndolo como entrenador.

Sir Alex imponía miedo; llegó, asustó a todos y tenía un equipo agresivo. Su columna vertebral era inigualable, pero él estaba por encima y eso llevó al éxito. Nadie discute el palmarés de Sir Alex, pero Carrick debería tomar algo de esa agresividad para empujar a los jugadores, sobre todo en partidos como el del Leeds».