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A Michael Carrick, un «señor», le aconsejaron que aplicara en el Manchester United las tácticas de «gobierno mediante el miedo» de Sir Alex Ferguson
Se insta a Carrick a sacar su lado más agresivo
A Carrick le han dicho que debe sacar su lado más «Ferguson» para aprovechar una plantilla del United irregular. Tras un buen inicio como interino, la derrota 2-1 ante el Leeds ha cuestionado la mentalidad del equipo.
El exjugador del United, Sharpe, considera que, aunque la calma de Carrick fue un respiro tras la salida de Ruben Amorim, ahora los jugadores necesitan un enfoque más exigente. Los Red Devils son terceros en la Premier, pero han sufrido cuando baja su concentración.
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Sharpe exige que le den «una patada en el trasero»
Los legendarios estándares de la era Ferguson se basaban en una autoridad absoluta, rasgo que, según Sharpe, falta en la actual estructura de Old Trafford. Aun así, considera que incluso alguien de la «clase» de Carrick debe saber intimidar a sus jugadores cuando bajan el rendimiento.
«Michael Carrick y Sir Alex Ferguson son personalidades opuestas», declaró Sharpe al sitio de apuestas BetWright. «Carrick es tranquilo; los jugadores ya han hablado de su apoyo desde que llegó. Era un jugador con clase y seguirá siéndolo como entrenador.
Sir Alex imponía miedo; llegó, asustó a todos y tenía un equipo agresivo. Su columna vertebral era inigualable, pero él estaba por encima y eso llevó al éxito. Nadie discute el palmarés de Sir Alex, pero Carrick debería tomar algo de esa agresividad para empujar a los jugadores, sobre todo en partidos como el del Leeds».
La contratación de verano sigue siendo la prioridad
Más allá del estilo de gestión, Sharpe afirmó que el departamento de fichajes del United está bajo enorme presión para rendir en la próxima ventana. Señaló que la gestión del club ha sido «ampliamente documentada» como deficiente en las últimas temporadas y que se necesitan tres o cuatro incorporaciones de primer nivel.
«El fichaje del Manchester United durante el verano es fundamental», añadió. «No ha sido muy bueno en los últimos años; eso está bien documentado. Si lo hacen bien, no estarán lejos de luchar por el título la próxima temporada».
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Prueba decisiva en Stamford Bridge
Carrick afronta este sábado una prueba de liderazgo cuando el United visite al Chelsea, sexto. El partido es clave en la lucha por la Liga de Campeones, más aún tras confirmarse la quinta plaza para equipos ingleses.
El United llega sin los sancionados Harry Maguire y Lisandro Martínez, por lo que Carrick dispone de una zaga mermada. Tras la decepción ante el Leeds, el técnico interino insiste en que el resultado «no minará la confianza», pero espera una reacción más agresiva de su equipo en Stamford Bridge.