«A mí también me ha sorprendido»: Christoph Freund se pronuncia sobre un rumor candente en el FC Bayern

«A mí también me ha sorprendido. La colaboración funciona muy bien», declaró Freund el sábado en la rueda de prensa previa al partido del Bayern contra el VfB Stuttgart (domingo, 17:30 h).

Sin embargo, la revista kicker informó de recientes tensiones entre ambos, y duda que la relación perdure a medio o largo plazo debido a sus crecientes diferencias.

La esperanza de un dúo directivo armonioso, al estilo de Uli Hoeneß y Karl-Heinz Rummenigge, no se ha cumplido. En cambio, la revista kicker habló de un «matrimonio forzado».