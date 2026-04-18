El director deportivo del Bayern de Múnich, Christoph Freund, ha desmentido los rumores sobre una supuesta relación tensa con el director deportivo Max Eberl.
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«A mí también me ha sorprendido»: Christoph Freund se pronuncia sobre un rumor candente en el FC Bayern
«A mí también me ha sorprendido. La colaboración funciona muy bien», declaró Freund el sábado en la rueda de prensa previa al partido del Bayern contra el VfB Stuttgart (domingo, 17:30 h).
Sin embargo, la revista kicker informó de recientes tensiones entre ambos, y duda que la relación perdure a medio o largo plazo debido a sus crecientes diferencias.
La esperanza de un dúo directivo armonioso, al estilo de Uli Hoeneß y Karl-Heinz Rummenigge, no se ha cumplido. En cambio, la revista kicker habló de un «matrimonio forzado».
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Freund: «Hay un ambiente realmente bueno»
Freund rechazó tales afirmaciones: «Al final, lo que importa es el resultado; estamos aquí para hacer el mejor trabajo posible en nombre del FC Bayern de Múnich y hacerlo como equipo», aclaró el austriaco. «Tenemos un equipo que funciona muy bien. El ambiente es excelente y, por ahora, todo marcha a la perfección».
Mientras, en la cúpula directiva del club circulan rumores, sobre el césped todo funciona mejor: el campeón récord sigue en liza en las tres competiciones. En la Bundesliga puede asegurar el título el domingo ante el VfB Stuttgart, en la Copa DFB se mide el miércoles al Bayer Leverkusen en semifinales y en la Liga de Campeones se enfrentará al París Saint-Germain en la misma ronda.
FC Bayern de Múnich, calendario: próximos partidos del FCB
Fecha Partido Competición Domingo, 19 de abril FC Bayern vs. VfB Stuttgart Bundesliga Miércoles 22 de abril Bayer Leverkusen vs. FC Bayern Copa DFB Sábado 25 de abril FSV Mainz 05 vs. FC Bayern Bundesliga Martes 28 de abril Paris Saint-Germain vs. FC Bayern Liga de Campeones Sábado 2 de mayo FC Bayern vs. 1. FC Heidenheim Bundesliga