En la víspera del segundo partido de Alemania en el Mundial, que se jugará el sábado a las 22:00 horas contra Costa de Marfil, el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, atendió la rueda de prensa. Además de responder como entrenador, bromeó al actuar como “biólogo”. Al ser consultado sobre la serpiente del campamento en Winston-Salem, mencionada días antes por Joshua Kimmich, bromeó, algo molesto: «Es una anaconda gigante». En realidad se trataría de una víbora de fosa, no precisamente inofensiva.
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«A menudo incomprensible para los de fuera»: Julian Nagelsmann habla de un «fenómeno psicológico» en Leroy Sané
Nagelsmann se puso serio: sabía que con Leroy Sané no había margen para bromas. El extremo derecho de 30 años polariza a Alemania y, tras fallar dos ocasiones claras en el 7-1 ante Curazao, los debates sobre su rendimiento se reavivaron.
A pesar de su evidente esfuerzo, falló dos ocasiones claras y terminó como el único delantero alemán sin anotar. Por ello, muchos aficionados, expertos y periodistas pidieron que se quedara en el banquillo ante Costa de Marfil, con Deniz Undav y Jamie Leweling como alternativas. Para el seleccionador, estas reacciones fueron parciales e injustificadas.
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Selección alemana: Julian Nagelsmann defiende a Leroy Sané
«Hay un fenómeno psicológico», explicó Nagelsmann. «Cuando encasillamos a alguien en una categoría y lo etiquetamos, cualquier acción que confirme esa etiqueta, por leve que sea, se valora mucho más negativamente. Es la situación psicológica en la que estamos con él». Para Nagelsmann, las críticas al rendimiento de Sané contra Curazao «no estaban justificadas».
«Durante mucho tiempo se le ha reprochado que no se esfuerza ni se mueve lo suficiente, pero en este partido lo ha hecho sin lugar a dudas», afirmó el seleccionador alemán. Sané mostró cosas muy buenas en el campo y cumplió con las tareas encomendadas. «Lo bonito es que planteamos la idea, la discutimos con el equipo y luego podemos evaluar si un jugador la pone en práctica», dijo Nagelsmann, aunque admitió: «Esto no siempre es fácil de entender para los de fuera».
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Julian Nagelsmann: «No se me ocurre ninguna razón por la que no deba alinearlo»
Sane se ha esforzado, trabajado bien y entrenado a fondo esta semana, así que Nagelsmann quiere volver a alinearlo contra Costa de Marfil: «No se me ocurre por qué no debería jugarlo. No me dejo llevar por opiniones ajenas». Esta vez, planea usarlo en un rol más defensivo, apoyando a Joshua Kimmich ante el desequilibrante Yan Diomande.
Además, Nagelsmann asegura que las críticas públicas no le afectan: «A él no le molesta; eso me preocupa más a mí, porque no me gusta que hablen así de mis jugadores». Eso sí, añade: «Al final depende de él convenceros de que escribáis mejor sobre él». «Pero aunque escribáis mejor sobre él, no va a ganar más confianza en sí mismo. Esa confianza se la damos nosotros, al dejarle jugar, y el equipo, con comentarios positivos y aceptación».