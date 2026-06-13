Pearce cree que Rice debe desarrollar todo su potencial como líder. Con 78 partidos internacionales, Pearce afirma que el centrocampista tiene las cualidades físicas y técnicas para ser el mejor del torneo. Aun así, se le pide más «determinación férrea», propia de la élite.

Pearce declaró al Daily Mail: «Los mejores jugadores son amables hasta cierto punto, pero en el campo tienen una determinación férrea para llegar a donde quieren. He estado en los vestuarios después de que él cometiera errores y ha reaccionado de forma muy positiva.

Con Dec, uno piensa que podría ganar un partido él solo gracias a su poderío físico y su habilidad con el balón. Y piensas: “Quizá un poco más”. Probablemente yo pensaba lo mismo, en mi época en el West Ham, pero eso no se dice de muchos jugadores».