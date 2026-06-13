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England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport
Moataz Bellah El Hadedy

Traducido por

«A menos que puedas hacerlo mejor»: instan a Declan Rice a enviar un mensaje contundente a Harry Kane y al resto de la selección inglesa tras dejar perplejo al legendario Stuart Pearce

Inglaterra
World Cup
D. Rice

Declan Rice debe recuperar su «firme determinación» y liderar a Inglaterra si quiere acabar con 60 años sin títulos. El exdefensa Stuart Pearce cree que el centrocampista del Arsenal no está dando todo lo que tiene, sobre todo su potencial como especialista en jugadas a balón parado.

  • Pearce quiere más del director de juego del Arsenal

    Pearce cree que Rice debe desarrollar todo su potencial como líder. Con 78 partidos internacionales, Pearce afirma que el centrocampista tiene las cualidades físicas y técnicas para ser el mejor del torneo. Aun así, se le pide más «determinación férrea», propia de la élite.

    Pearce declaró al Daily Mail: «Los mejores jugadores son amables hasta cierto punto, pero en el campo tienen una determinación férrea para llegar a donde quieren. He estado en los vestuarios después de que él cometiera errores y ha reaccionado de forma muy positiva.

    Con Dec, uno piensa que podría ganar un partido él solo gracias a su poderío físico y su habilidad con el balón. Y piensas: “Quizá un poco más”. Probablemente yo pensaba lo mismo, en mi época en el West Ham, pero eso no se dice de muchos jugadores».

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  • Arsenal FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2024/25 Quarter Final First LegGetty Images Sport

    La necesidad de dominar las jugadas a balón parado

    Pearce quiere que Rice asuma el liderazgo en las jugadas a balón parado, incluso si eso implica competir con estrellas como Harry Kane. Sobre su talento, recordó: «He visto a Dec protagonizar jugadas de talla mundial que aún no se han repetido en la escena internacional».

    Pearce, famoso por sus potentes tiros libres, dijo: «Yo era conocido por lanzar tiros libres, y vi a Dec marcar dos goles de falta espectaculares contra el Real Madrid [en abril de 2025]. Desde entonces apenas le he visto lanzar otro. Como Dec, yo también marcaba de falta, y si fuera él les diría: “Apartaos. Voy a lanzarlas todas, a menos que podáis hacerlo mejor que yo”».

  • Adaptarse a un juego internacional lleno de astucia

    Pearce ve un cambio en la selección inglesa: ahora es más «ingeniosa» y «astuta», lo que considera necesario para triunfar en el fútbol moderno, aunque se aleje del espíritu luchador tradicional.

    «Ahora somos más astutos. Antes todo valía», recordó Pearce. «Era un duelo físico; jugábamos al estilo inglés, y si alguien se tiraba sin motivo, le gritabas que se levantara. Esa época ya pasó. Ahora somos más astutos, y eso en parte es una pena. En la Premier League vemos a jugadores tirarse con facilidad, el público no lo tolera y se escuchan las quejas».

  • TuchelGetty Images

    La misión de Tuchel de ganar títulos

    La FA busca optimizar el rendimiento de sus jugadores para acabar con 60 años sin un gran título. Para ello, y tras las finales perdidas en la Eurocopa, nombró a Thomas Tuchel como nuevo seleccionador en lugar de Gareth Southgate.

    Inglaterra inicia su camino al Mundial enfrentando a Croacia en Dallas, luego a Ghana y finalmente a Panamá.

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