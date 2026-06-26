«Tengo que ser sincero: a veces dejo de prestar atención a los partidos tras diez minutos. Para mí, el Mundial debe ser lo mejor de lo mejor», afirmó el portugués en una entrevista con el podcast «Beast Mode On», propiedad de FootballCo, al igual que SPOX y GOAL.
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«A los diez minutos de algunos partidos, dejo de prestar atención»: José Mourinho critica la «imposible» fase de grupos del Mundial
El portugués muestra descontento por las grandes diferencias de nivel entre potencias y equipos menos favoritos. Para el experimentado entrenador, las victorias abultadas y los duelos desiguales demuestran que la base deportiva de la fase de grupos se ha diluido.
«7-1, 5-1... eso es imposible», afirmó. No espera que la situación mejore hasta la fase decisiva, cuando la eliminación directa eleve el nivel: «No lo seguiré de verdad hasta las eliminatorias».
- Beast Mode On Podcast
Mourinho frente al Mundial: «He disfrutado de unas cuantas cenas estupendas»
Pese a las críticas a la fase de grupos, Mourinho vio motivos para el optimismo. Destacó un partido: «Brasil contra Marruecos fue fantástico», dijo.
En lugar de pasar las noches frente a la pantalla, ha preferido descansar y disfrutar de su tiempo libre. «He tenido unas cuantas cenas agradables, he dormido bien y no me he quedado despierto hasta las 3 de la madrugada», admitió Mourinho.
Mourinho regresó al Real Madrid
Mourinho, que también aclaró un rumor candente durante el podcast, regresó al Real Madrid procedente del Benfica hace poco más de dos semanas. Firmó un contrato de tres años, hasta el 30 de junio de 2029, y asumirá sus funciones el 13 de julio, inicio de la pretemporada.
Ya dirigió al club más laureado de la Liga de Campeones entre 2010 y 2013, periodo en el que conquistó la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España.
Escucha el episodio completo del pódcast «Beast Mode On» con José Mourinho.
Echa un vistazo a todos los episodios del podcast «Beast Mode On» en el canal oficial de YouTube.
También puedes escucharlos completos en Spotify.
José Mourinho participó en el podcast como parte de su colaboración con Coca-Cola. En el proyecto «José vs. Mourinho», dos versiones del entrenador generadas por IA debaten cada día temas del Mundial durante la fase final.