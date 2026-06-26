«A los diez minutos de algunos partidos, dejo de prestar atención»: José Mourinho critica la «imposible» fase de grupos del Mundial

El portugués muestra descontento por las grandes diferencias de nivel entre potencias y equipos menos favoritos. Para el experimentado entrenador, las victorias abultadas y los duelos desiguales demuestran que la base deportiva de la fase de grupos se ha diluido.

«7-1, 5-1... eso es imposible», afirmó. No espera que la situación mejore hasta la fase decisiva, cuando la eliminación directa eleve el nivel: «No lo seguiré de verdad hasta las eliminatorias».