La carrera de Mazraoui ha cambiado mucho en los últimos años. En verano de 2022 fichó por el Bayern procedente del Ajax, sin coste. En dos temporadas jugó 55 partidos y ganó la Bundesliga 2023, pero nunca se asentó.

Sin embargo, nunca se sintió del todo cómodo: las lesiones le frenaron y sus declaraciones políticas generaron tensiones internas. En verano de 2024 llegó la separación: el Manchester United pagó unos 15 millones de euros al club más laureado de Alemania.

El propio Mazraoui recordó su etapa en Alemania sin mucha nostalgia y explicó: «Tras dos temporadas en el Bayern, necesitaba dar un paso adelante. Me sentía a gusto, pero creía que podría estar mejor en otro lugar. No hace falta que explique por qué me voy a un club de este calibre».