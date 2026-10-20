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¿A la segunda va la vencida? Un exjugador del Arsenal que participó en las conversaciones cuando Kylian Mbappe estuvo «muy cerca» de fichar por el club hace una afirmación sobre un posible traspaso del delantero del Real Madrid
Henry, Pires y Wenger, entre los iconos franceses del Arsenal
Antes de que Mbappe irrumpiera en escena en el Mónaco, el Arsenal estudió la posibilidad de incorporarlo a sus filas. Arsene Wenger, pese a sus vínculos con el gigante de la Ligue 1 que tenía en sus filas a una de las mayores promesas del fútbol, apenas conocía entonces al veloz delantero.
Le aconsejaron que se planteara un fichaje espectacular y se mantuvieron conversaciones positivas. El acuerdo nunca llegó a cerrarse y quien ahora es el máximo goleador histórico de Francia y del Paris Saint-Germain se ha convertido en un icono mundial fuera del fútbol inglés.
¿Podría acabar jugando en la Premier League? El Arsenal cuenta con una rica historia ligada a figuras francesas, como Wenger, Thierry Henry, Patrick Vieira, Robert Pires, Emmanuel Petit, Sylvain Wiltord, Olivier Giroud y William Saliba, que han pasado por el club.
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El Arsenal no logró fichar a Mbappe cuando era adolescente
Preguntado por si Mbappe podría añadir algún día su nombre a esa ilustre lista, Grimandi, exjugador del Arsenal y del Mónaco que habló en colaboración con BetVictor Online Casino, declaró a GOAL: «Estuvimos muy cerca de ficharlo cuando tenía 17 años. Nos reunimos con él en su casa y conocimos a sus padres. Seis meses después estaba imparable en el Mónaco.
«Sinceramente, cuando salimos de casa de Kylian y sus padres, pensé que el fichaje estaba cerrado. Era un jugador muy joven. Arsene no lo conocía porque entonces no jugaba en el primer equipo.
«Creo que tiene una relación especial con el Arsenal porque lo conocemos desde hace mucho tiempo. Pero el problema ahora es que juega en el Real Madrid. No me imagino a un jugador dejando el Madrid para venir al Arsenal.
«Me encantaría, porque he oído muchas cosas malas sobre él. A veces, en Francia se quejan de su actitud y de otras cosas. Pero es el mejor jugador. Es el mejor jugador francés. Cada vez que ha jugado un partido en un Mundial, ha sido el máximo goleador. En España también es el máximo goleador.
«Me encantaría que sucediera, pero no me imagino a Kylian dejando el Madrid para venir al Arsenal. Por supuesto, sería una opción fantástica para el Arsenal».
¿Es el Arsenal el equipo de la Premier League que mejor encaja con Mbappe?
Preguntado también por si el Arsenal sería el equipo que mejor encajaría con el estilo de Mbappe en caso de que alguna vez quisiera probar suerte en Inglaterra, Grimandi, dos veces campeón de la Premier League, añadió: «Sí, sin duda.
«Pero Kylian tampoco es un jugador fácil. Es bastante complicado. Pasa con todos los grandes talentos, como [Cristiano] Ronaldo, [Lionel] Messi o Kylian: es bastante complicado cuando tienes un proyecto de equipo. A veces están muy centrados en su rendimiento y no es fácil.
«Pero, por supuesto, está la forma de jugar del club, su historia. Estoy seguro de que hay algo ahí. Porque conoce el fútbol. Conoce su historia. Es alguien que vive por y para el fútbol. Así que conoce el vínculo entre Francia y el Arsenal. También conoce muy bien al Arsenal. Pero ya veremos».
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Mbappe ansía saborear la gloria de la Champions League y del Balón de Oro
El Real Madrid, que pasó varios años intentando fichar a Mbappé antes de incorporarlo finalmente como agente libre en 2024, no tiene intención de desprenderse de un delantero que ha marcado 97 goles con el club en 114 partidos.
Sin embargo, se ha quedado sin grandes títulos en cada una de las dos últimas temporadas y sabe que su emblemático número 10 está decidido a saborear la gloria de la Champions League y del Balón de Oro. ¿Podría el Arsenal acabar ofreciéndole el escenario para alcanzar esos éxitos?
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