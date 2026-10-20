Preguntado por si Mbappe podría añadir algún día su nombre a esa ilustre lista, Grimandi, exjugador del Arsenal y del Mónaco que habló en colaboración con BetVictor Online Casino, declaró a GOAL: «Estuvimos muy cerca de ficharlo cuando tenía 17 años. Nos reunimos con él en su casa y conocimos a sus padres. Seis meses después estaba imparable en el Mónaco.

«Sinceramente, cuando salimos de casa de Kylian y sus padres, pensé que el fichaje estaba cerrado. Era un jugador muy joven. Arsene no lo conocía porque entonces no jugaba en el primer equipo.

«Creo que tiene una relación especial con el Arsenal porque lo conocemos desde hace mucho tiempo. Pero el problema ahora es que juega en el Real Madrid. No me imagino a un jugador dejando el Madrid para venir al Arsenal.

«Me encantaría, porque he oído muchas cosas malas sobre él. A veces, en Francia se quejan de su actitud y de otras cosas. Pero es el mejor jugador. Es el mejor jugador francés. Cada vez que ha jugado un partido en un Mundial, ha sido el máximo goleador. En España también es el máximo goleador.

«Me encantaría que sucediera, pero no me imagino a Kylian dejando el Madrid para venir al Arsenal. Por supuesto, sería una opción fantástica para el Arsenal».