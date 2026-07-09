La exestrella del ataque, que en 1994 llevó a su país a su cuarto título mundial en la final de Los Ángeles, genera gran revuelo con su balance general.
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«¡A la mierda que sea joven!» La leyenda brasileña arremete contra Carlo Ancelotti y Endrick tras el colapso de la Seleção en el Mundial
El joven Endrick, cuya desafortunada actuación en la eliminatoria del torneo provocó la ira del ídolo, está en el centro de su descontento. En el minuto 58 de los octavos de final, el joven de 19 años falló un mano a mano tras asistencia de Vinicius Junior que podría haber empatado el partido.
El polémico exjugador no acepta el «trato de novato» que, según afirman aficionados y medios, se le da al adolescente. «Mucha gente dice: “Bah, pero si aún es joven”. A la mierda que sea joven, tiene que marcar ese maldito gol. Joven, mediocre, viejo... a la mierda», espetó Romario.
- AFP
Romario exige a la federación rescindir el contrato de Ancelotti.
Para este jugador de 60 años, en el más alto nivel no hay excusas en lo que respecta a la eficacia a la hora de rematar. Además, añadió: «Cuando está ahí, tiene la responsabilidad de marcar, no hay vuelta de hoja. El gol fallado por Endrick fue culpa suya. Cuando llega a esa posición, debe concentrarse en marcar, porque es el balón decisivo que va a decidir el partido. Me cae bien, creo que será un jugador que nos hará disfrutar, pero el domingo estuvo pésimo».
El exjugador, elegido mejor futbolista del mundo, fue igual de duro con Ancelotti y exigió su dimisión inmediata, sin importar la duración del contrato o los obstáculos legales.
Mantener al entrenador estrella, que había asumido el cargo tras un largo periodo de incertidumbre, era inaceptable tras esta actuación. «Es impensable que Ancelotti siga siendo seleccionador de Brasil tras este fiasco, esta vergüenza que ha provocado. Yo rompería ese contrato y le diría que me demandara», sentenció Romario.
Vinicius Junior también en el punto de mira de las críticas de Romario
Además del seleccionador y del desafortunado Endrick, Vinicius Junior también fue criticado por Romario. El exfutbolista se refería a una jugada de la primera parte, cuando el centrocampista Bruno Guimaraes falló un penalti a favor de Brasil.
El hecho de que el centrocampista defensivo lanzara desde el punto de penalti se debió a una indicación interna del cuerpo técnico, lo que para Romario es una prueba de una comprensión errónea de la jerarquía en el campo. La gran estrella del equipo debería haber tomado la iniciativa en ese momento.
He leído que Bruno lanza mejor los penaltis, por eso se le indicó que lo hiciera. Todo bien, ha respetado las instrucciones del entrenador», dijo Romario: «Pero, hermano, hay que demostrar carácter. Vini Jr. es el protagonista, es el mejor que tenemos en la selección. Coge el maldito balón, lanza el penalti y asunto resuelto».
- Getty Images Sport
¿Seguirá Carlo Ancelotti como seleccionador de Brasil?
Las críticas de la leyenda siguen caldeando los ánimos en Brasil, mientras la Federación debate su futuro. Pese a la derrota, unos dirigentes quieren mantener a Ancelotti hasta el Mundial 2030.
Sin embargo, la derrota ante Noruega ha generado presión interna que pide un cambio de rumbo. Así, el futuro deportivo de la Seleção sigue siendo una cuestión política.
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