Para este jugador de 60 años, en el más alto nivel no hay excusas en lo que respecta a la eficacia a la hora de rematar. Además, añadió: «Cuando está ahí, tiene la responsabilidad de marcar, no hay vuelta de hoja. El gol fallado por Endrick fue culpa suya. Cuando llega a esa posición, debe concentrarse en marcar, porque es el balón decisivo que va a decidir el partido. Me cae bien, creo que será un jugador que nos hará disfrutar, pero el domingo estuvo pésimo».

El exjugador, elegido mejor futbolista del mundo, fue igual de duro con Ancelotti y exigió su dimisión inmediata, sin importar la duración del contrato o los obstáculos legales.

Mantener al entrenador estrella, que había asumido el cargo tras un largo periodo de incertidumbre, era inaceptable tras esta actuación. «Es impensable que Ancelotti siga siendo seleccionador de Brasil tras este fiasco, esta vergüenza que ha provocado. Yo rompería ese contrato y le diría que me demandara», sentenció Romario.