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Brentford v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Traducido por

«¡A la espera de mi momento!»: Alexander Isak revela la mentalidad que hay detrás del dramático gol de la victoria del Liverpool

Liverpool
A. Isak
Brentford vs Liverpool
Brentford
Premier League

El delantero del Liverpool Alexander Isak se mostró encantado tras salir del banquillo y marcar con sangre fría el gol de la victoria en la remontada por 2-1 ante el Brentford. A su regreso tras una lesión, el atacante sueco destacó la concentración necesaria para aprovechar la ocasión decisiva que tuvo en el Gtech Community Stadium.

  • Isak celebra su regreso con el gol de la victoria en el oeste de Londres

    Alexander Isak celebró su regreso tras una lesión con un gol decisivo y certero en la remontada del Liverpool ante un Brentford que acabó con nueve jugadores (2-1). El delantero sueco fue titular en el Gtech Community Stadium tras perderse los últimos partidos y culminó la remontada de la segunda parte junto a Victor Munoz.

    El Liverpool se marchó al descanso por detrás en el marcador tras un gol de cabeza de Keane Lewis-Potter, antes de que Yehor Yarmoliuk fuera expulsado por conducta violenta.

    Isak marcó a 20 minutos del final gracias a sus rápidos reflejos en un área abarrotada y aseguró tres puntos vitales.

  • imago-sport-1084653326.jpgMark Pain

    El sueco analiza un momento crucial de concentración

    Tras el partido, Isak explicó que mantener la concentración en todo momento le permitió aprovechar su única ocasión clara. «Estoy muy contento por la victoria», declaró Isak a los medios del club. «Es un campo difícil y un rival complicado, especialmente fuera de casa».

    «Sabíamos que iba a ser una lucha, un partido algo trabado, y es importante salir victoriosos en este tipo de encuentros».

    «Fue más una cuestión de concentración, porque no tuve demasiadas ocasiones», añadió Isak. «Estaba esperando mi momento y esa fue la oportunidad».

  • El delantero se adapta a una defensa cerrada tras la tarjeta roja

    Isak señaló que el bloque bajo del Brentford tras la expulsión de Yarmoliuk exigía reaccionar con rapidez en espacios reducidos. «Solo intenté controlar el balón y rematar lo más rápido posible. Por suerte, entró», explicó.

    «Cuando se quedan con uno menos, lógicamente protegen un poco más su portería, así que no hay mucho espacio para jugar».

    «Hay que estar preparado cuando aparece la oportunidad. Todavía tenemos mucho que mejorar, pero estamos dando pasos adelante».

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  • Brentford v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    El Liverpool gana impulso de cara a su regreso a Europa

    La aportación decisiva de Isak fue la respuesta perfecta tras su breve ausencia por lesión.

    El equipo de Andoni Iraola volverá ahora a centrarse en sus compromisos europeos mientras se prepara para recibir al Villarreal el martes por la noche.

    La victoria permite al Liverpool seguir avanzando en la clasificación de la Premier League, mientras aumentan sus opciones en la plantilla.

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