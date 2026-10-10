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A Juventus e Inter de Milán les han dicho que la joven promesa del Cagliari Alessandro Romano no se moverá en enero
La postura del Cagliari sobre el interés por Romano
El Cagliari es plenamente consciente de que su gran activo está acaparando titulares tras sus recientes actuaciones con Italia. Romano, que hace poco completó su llegada a Cerdeña procedente de la Roma en una cesión inicial con obligación de compra, ha visto dispararse su cotización después de sumar tres internacionalidades con Italia, incluido un debut de alto perfil ante Bélgica durante el último parón internacional. Pese a los crecientes rumores desde Turín y Milán, el director del Cagliari, Pietro Accardi, ha dejado claro que una salida a mitad de temporada no entra en los planes.
Accardi subrayó que el club tiene el deber con su afición de mantener una plantilla fuerte y competitiva durante el resto de la temporada. "Sabemos perfectamente que está empezando a despertar mucho interés, como cabe esperar de un jugador nacido en 2006 con sus cualidades y un margen de mejora considerable. Representar a esta gente también significa no sentir que esto es algo temporal. Ninguno de nosotros está pensando en perder a un jugador tan valioso en enero. Somos el séptimo club más grande de Italia en términos de masa social, así que todos conocemos nuestra responsabilidad con nuestra gente", dijo Accardi a Tuttosport.
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Con la vista puesta en el futuro
Sobre su decisión de vestir la camiseta de Italia, Accardi destacó que Romano afronta las decisiones importantes con un equilibrio entre la apertura y un carácter independiente. Aunque escucha atentamente los consejos, al final tomó la decisión por sí mismo, siguiendo su corazón para tomar una decisión que sirva tanto a su carrera actual como a sus aspiraciones futuras.
«Tomó sus propias decisiones porque es alguien que escucha, pero al mismo tiempo tiene su propia personalidad, su propio carácter. Por lo tanto, como explicó, sintió que tenía que tomar esta decisión con el corazón, por el presente, pero también por el futuro», explicó Accardi.
Desarrollo y fortaleza mental
La fe de Accardi en Romano se basa en la resiliencia que el jugador ya demostró durante su etapa en las categorías inferiores antes de llegar a la máxima categoría. El director señaló que el paso de Romano por el Spezia fue el detonante de su convicción en el potencial del futbolista a largo plazo. El joven centrocampista jugó todos los partidos durante un periodo exigente para el club ligur, mostrando una madurez poco habitual en jugadores de su edad.
«Me impresionó la temporada pasada por la rapidez con la que se adaptó a una situación difícil en el Spezia. Un jugador joven que, en su primera experiencia a nivel sénior, consiguió asentarse y jugar los 19 partidos pese a las dificultades demuestra qué tipo de mentalidad tiene. Sin duda tuvo mucha demanda este verano. Otros equipos estaban interesados, pero creo que el proyecto del Cagliari, y sobre todo el entrenador, marcaron la diferencia», señaló Accardi.
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Humilde pese al ascenso
Accardi destacó que, pese a su rápido ascenso, Romano sigue teniendo los pies en el suelo como en su primer día en el Cagliari. Aunque ganarse un puesto en la selección nacional ha contribuido sin duda a su crecimiento, el director señaló que el joven talento entiende que su trayectoria inmediata y su desarrollo siguen estando firmemente ligados al club.
«Es el mismo que el primer día. Sabe que la selección nacional sin duda le ha dado algo, pero al mismo tiempo sabe que su camino está aquí, en Cagliari», declaró Accardi.
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