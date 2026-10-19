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Gianni Infantino Getty
Mohamed Saeed
Traducido por

¡A Infantino se le acaba el tiempo! La UEFA exige respuestas urgentes al máximo responsable de la FIFA por la polémica sobre la gobernanza

F. Balogun
World Cup

La UEFA ha lanzado oficialmente un duro ultimátum al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y le exige plena transparencia sobre una serie de controvertidas decisiones de gobernanza y un plan de inversión privada fallido. El organismo rector del fútbol europeo ha fijado el 2 de noviembre como plazo estricto para que la FIFA publique documentos internos y responda de forma exhaustiva a una larga lista de preguntas aún sin resolver.

  • La UEFA fija un plazo hasta noviembre

    El organismo rector del fútbol europeo ha marcado oficialmente un límite y ha comunicado a la FIFA que tiene hasta el 2 de noviembre para entregar documentación crucial sobre sus recientes procesos de gobernanza y toma de decisiones.

    La medida llega tras una creciente frustración por la falta de claridad en la cúpula del fútbol mundial, en concreto sobre cómo se toman a puerta cerrada en Zúrich importantes decisiones financieras y disciplinarias.

    Esta escalada de tensión se produce después de una reunión del Consejo de la FIFA en la que la actual cúpula no ofreció la transparencia solicitada por altos cargos de todo el mundo

  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    La paciencia de la UEFA con la FIFA empieza a agotarse

    En una carta formal, el secretario general de la UEFA, Theodore Theodoridis, señaló que el organismo rector del fútbol mundial no había respondido a «una serie de cuestiones fundamentales» esenciales para la integridad de este deporte. La misiva deja claro que la paciencia de las federaciones miembro se está agotando.

    «Otras siguen sin respuesta y no se han facilitado la información ni la documentación solicitadas», señala la carta, según informa BBC Sport. Esto supone una importante fractura en la relación entre Nyon y Zúrich en un momento crucial para el calendario internacional.

  • Dudas sobre los planes secretos de inversión

    En el centro de la disputa está la propuesta, ya descartada, de FIFA Forward Enterprise (FFE), un plan de inversión secreto que habría permitido a entidades privadas hacerse con el control de importantes derechos comerciales.

    Las consecuencias de estas negociaciones han dejado a Infantino luchando por salvar su presidencia  mientras altos cargos cuestionan su idoneidad para el puesto. La carta de la UEFA fue explícita en sus críticas: «La retirada de FFE, el reconocimiento de los errores y el anuncio de “posibles reformas de gobernanza” no explican cómo se tomaron las decisiones pertinentes ni por qué no se implicó al Consejo de la FIFA en el momento oportuno».

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  • imago-sport-1084149174.jpgZUMA Press Wire

    La gobernanza y la polémica de Balogun

    El alcance de la investigación va más allá de las cuestiones financieras y abarca medidas disciplinarias que han suscitado recelos al otro lado del Atlántico. El organismo rector insistió: «Estas preguntas exigen respuestas ahora. No pueden aplazarse hasta la próxima reunión del Consejo de la FIFA, ni las futuras reformas de gobernanza pueden sustituir el examen de las decisiones ya tomadas y la exigencia de responsabilidades por ellas».

    Al fijar un plazo estricto para principios de noviembre, la UEFA fuerza un enfrentamiento que Infantino había logrado evitar hasta ahora mediante disculpas internas y promesas de futuros cambios estructurales que aún no se han materializado de forma significativa.