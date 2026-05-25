Álvarez ha sorprendido al Metropolitano al rechazar una millonaria oferta de renovación del Atlético de Madrid.

La propuesta lo habría convertido en el mejor pagado de la plantilla de Diego Simeone, con unos ingresos, según se informa, de 10 millones de euros por temporada. A pesar de los esfuerzos del club por asegurar su futuro a largo plazo, el delantero parece dispuesto a marcharse.

Su actual contrato, vigente hasta 2030 y con una cláusula de 500 millones, no ha impedido su rechazo.

Según Marca, el jugador ya no confía en la dirección deportiva del club y busca un proyecto con más garantías de títulos.