A diferencia del seleccionador nacional Julian Nagelsmann, la estrella de la DFB mantuvo «numerosas conversaciones privadas» durante el Mundial

Leroy Sané jugó de mediapunta, Maximilian Beier ocupó la banda derecha y Angelo Stiller se situó en el centro del campo. El delantero Deniz Undav volvió a quedarse en el banquillo y, tras el entrenamiento, el equipo practicó los penaltis.

Sin embargo, la sorpresa llegó por la noche, en la rueda de prensa de Nueva York, cuando el seleccionador alemán anunció que no haría cambios en el once inicial, salvo lesiones.

La mayoría del plantel se enteró por los medios y se mostró sorprendida por el desarrollo táctico del último entrenamiento.