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A diferencia del Mundial de Catar, la edición de 2026 no compensará las pérdidas del Real Madrid

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Primera División
World Cup
Real Madrid
España

El Real Madrid recibirá 2,3 millones de euros por la participación de sus internacionales en el Mundial 2026, cifra muy inferior a lo que ganan en las giras de verano.

El club aún tiene a cinco jugadores en la lucha por el título: Marc Cucurella, Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, Ibrahima Konaté y Jude Bellingham.

Además, el buen rendimiento de sus jugadores, con numerosos goles y premios al mejor del partido, aportará al club una pequeña recompensa extra.

Según el diario «AS», el Real Madrid recibirá 2,3 millones de euros del programa de la FIFA para compensar a los clubes. 

Sin embargo, esa cifra apenas compensa la pérdida de ingresos por la cancelación de la gira estival.

La FIFA indemniza a los clubes por cada día que el jugador estuvo inscrito en ellos durante el torneo. Por eso Dumfries, que no estaba en la plantilla en la fecha de cálculo, no generará ingresos para el club.

Por ejemplo, Arda Güler, eliminado con Turquía en la fase de grupos, aportará 165 000 dólares, mientras que cada jugador que llegue a la final sumará 285 000 dólares.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    La FIFA destina 250 millones de dólares a los clubes por la participación de sus jugadores en la fase final del Mundial, más 100 millones por las eliminatorias.

    No obstante, el Real Madrid recibirá menos que tras Catar 2022, cuando la FIFA le concedió al «Merengue» 3,8 millones de dólares (unos 3,57 millones de euros al cambio de entonces), por un torneo de 29 días, diez menos que la edición actual ampliada a 48 selecciones.

    Aun así, esas cantidades quedan lejos de lo que el club ingresó el verano pasado por la Copa Mundial de Clubes o por sus giras estivales en Estados Unidos.

    Este verano no pudo realizar su gira de preparación habitual por el impacto del Mundial en el calendario.

    La Copa Mundial de Clubes del año pasado aportó 71,6 millones de euros, y la gira estadounidense de 2024 unos 15 millones, según las cuentas oficiales.

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