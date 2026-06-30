Antes de confirmarse la vergonzosa eliminación de Alemania ante Paraguay (3-4 en penaltis) en dieciseisavos del Mundial, el comentarista Jürgen Klopp (MagentaTV) criticó a Deniz Undav en el descanso. El delantero del VfB Stuttgart, incluido en el once por Julian Nagelsmann, apenas había tocado el balón siete veces al descanso.
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«A Deniz Undav le vendría bien esforzarse un poco más por el balón»: Jürgen Klopp critica al delantero alemán tras la humillante derrota ante Paraguay en el Mundial
«Acabamos de hablar de Undav y Havertz, y nos pareció buena idea tener a dos delanteros en el área. Pero no les llegan pases, ni crean espacios», comenzó Klopp su crítica a los primeros 45 minutos.
Luego se centró en Undav: «Debemos decir las cosas como las vemos. A Deniz Undav le vendría bien esforzarse más por recibir el balón», exigió el exentrenador del Liverpool. «No le pasan el balón, pero cuando está cerca, que se imponga físicamente, que lo reclame... ¡eso también es lenguaje corporal!».
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«¡Esto es una locura!» Undav complica a la DFB
Klopp lo explicó en una entrevista con Johannes B. Kerner: «Si te miro y no me pides el balón con la mirada, no te lo paso. ¡Punto!».
Si Undav lo hiciera, recibiría el balón y obtendríamos un tiro libre. Sin embargo, la selección alemana apenas generó acciones a balón parado en zonas peligrosas, como criticó Klopp: «¡Es una locura con la posesión que tenemos!»
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¿Klopp como sucesor de Nagelsmann? «No es el momento adecuado»
Las críticas de Klopp en TV no llegaron al vestuario de la DFB en el descanso. Hasta su salida en el 63, Undav solo tocó el balón dos veces y fue uno de los peores de una Alemania que decepcionó (SPOX: 5,5). Y eso que el delantero había sido uno de los pocos destacados del Mundial, con cinco puntos en 86 minutos como suplente.
Tras el partido, Klopp volvió a acaparar los focos: primero criticó con dureza al equipo y, luego, al ser preguntado por su posible fichaje como sucesor de Nagelsmann —que quiere seguir—, zanjó: «No es el momento de hablar de eso, y menos aún conmigo».