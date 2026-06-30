«A Deniz Undav le vendría bien esforzarse un poco más por el balón»: Jürgen Klopp critica al delantero alemán tras la humillante derrota ante Paraguay en el Mundial

«Acabamos de hablar de Undav y Havertz, y nos pareció buena idea tener a dos delanteros en el área. Pero no les llegan pases, ni crean espacios», comenzó Klopp su crítica a los primeros 45 minutos.

Luego se centró en Undav: «Debemos decir las cosas como las vemos. A Deniz Undav le vendría bien esforzarse más por recibir el balón», exigió el exentrenador del Liverpool. «No le pasan el balón, pero cuando está cerca, que se imponga físicamente, que lo reclame... ¡eso también es lenguaje corporal!».