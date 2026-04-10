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A Cristiano Ronaldo le han aconsejado que se retire tras el Mundial de 2026, en vez de seguir a Lionel Messi en una MLS nada fácil
Limpar advierte a Ronaldo de que no fiche por la MLS
Ronaldo sigue brillando en Arabia Saudí, pero crece el debate sobre su último destino. Muchos fans sueñan con verle junto a Messi en la MLS, pero Limpar lo ve como un error para el icono portugués de 41 años. El exjugador de los Gunners advierte que la liga estadounidense exige un alto nivel físico y que algunos subestiman su exigencia.
«Si la MLS quiere crecer, debería fichar a una estrella como Ronaldo; sin embargo, ahora tiene 41 años, viene de lesión y el Mundial está cerca. Admiro a Messi y a Ronaldo, siguen jugando pese a todo lo que han ganado, es increíble, pero ¿no debería Ronaldo retirarse tras el Mundial?», declaró Limpar a NewBettingSites.uk.
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El legado por encima de la longevidad para CR7
Limpar teme que Ronaldo empañe su carrera con el Manchester United, el Real Madrid y la Juventus. El sueco cree que, tras marcar su gol 1.000, debería retirarse, y advierte que mudarse a Estados Unidos a los 41 años no será la jubilación «fácil» que muchos esperan.
«¿Por qué iniciar otra aventura en la MLS a los 41? No es una liga fácil; hay muchos jugadores muy buenos. Mi mensaje es: por favor, por tu legado, marca tus 1.000 goles y cuelga las botas. Nadie se acerca a lo que has logrado. No seas terco; afronta la vida y retírate», añadió Limpar.
La polémica persigue a Ronaldo en Arabia Saudí
Ronaldo sigue marcando goles en Oriente Medio, pero su llegada ha generado tensiones. El Al-Nassr lucha por el título, aunque algunos rivales se quejan del arbitraje. El exdelantero del Brentford Ivan Toney, ahora en el Al-Ahli, sugirió que los árbitros ignoran algunos incidentes para favorecer al Al-Nassr.
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¿Y ahora qué?
A medida que se acerca el Mundial 2026 y su búsqueda de los 1.000 goles, todos los ojos están en los próximos pasos de Ronaldo. Ya sea que escuche a sus compañeros y se retire con dignidad, o que cruce el Atlántico para un último desafío, el final de su carrera será examinado al detalle. En los próximos meses sabremos si su despedida será en Oriente Medio, en Estados Unidos o con Portugal en el escenario mundial.