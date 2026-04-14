A Cristiano Ronaldo le desaconsejan fichar por la MLS porque no tiene la «magia» de Lionel Messi, según una comparación con Olivier Giroud

Wright-Phillips duda de Ronaldo, pero cree que otras estrellas mundiales pueden brillar en la MLS. Destacó a Neymar, cuyo fichaje por el FC Cincinnati ya se rumorea, y señaló que Antoine Griezmann podría adaptarse bien al Orlando City tras su traspaso del Atlético de Madrid este verano.

«Si tienes la oportunidad de fichar a Neymar, debes aprovecharla», explicó. «Es el más infravalorado. Fuera del campo genera mucho ruido, pero cuando juega está al nivel de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Quizá no tenga el mismo impacto que Messi en Miami, pero sería similar al de Son en Los Ángeles o al de Henry en Nueva York. Estos jugadores venden camisetas y entradas, pero, sobre todo, inspiran a la próxima generación de la MLS.

«Griezmann es un fichaje perfecto: llega con cualidades trabajadas a las órdenes de Diego Simeone y no es un jugador de lujo que se conforma con el esfuerzo mínimo».