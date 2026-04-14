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A Cristiano Ronaldo le desaconsejan fichar por la MLS porque no tiene la «magia» de Lionel Messi, según una comparación con Olivier Giroud
Wright-Phillips duda de que Ronaldo sea adecuado para la MLS.
El exdelantero de la MLS Wright-Phillips aconseja a Ronaldo que no fiche por la liga estadounidense, pues cree que podría dañar su reputación. A sus 41 años, el portugués juega en el Al-Nassr de Arabia Saudí y se ha rumoreado su llegada a Estados Unidos para reunirse con Messi. Wright-Phillips considera que las exigencias físicas de la MLS y las expectativas sobre los iconos mundiales hacen arriesgado ese movimiento. Wright-Phillips contrastó el caso de Messi, cuyas actuaciones con el Inter de Miami han elevado el perfil de la liga sin perder influencia en la cancha.
- AFP
«Podría arruinar su legado»
En declaraciones a Covers.comsobre apuestas de fútbol, Wright-Phillips, al compararlo con Olivier Giroud —quien fracasó en su paso por la MLS con el LAFC—, afirmó: «No quiero ver a Cristiano Ronaldo en la MLS; ya es demasiado tarde en su carrera. Lionel Messi sigue en un nivel en el que puede superar a los rivales en el uno contra uno. No sé si Cristiano aún puede crear esa magia. Si no está en buena forma, fichar por la MLS podría arruinar su legado.
«Ver a Olivier Giroud en el LAFC fue doloroso como hincha del Arsenal: no recibía buenos pases y parecía una sombra de sí mismo. Temo que Cristiano sufra lo mismo. Su llegada daría visibilidad a una liga que adoro, pero dudo que ocurra».
Se prevé que Neymar y Griezmann triunfen en la MLS
Wright-Phillips duda de Ronaldo, pero cree que otras estrellas mundiales pueden brillar en la MLS. Destacó a Neymar, cuyo fichaje por el FC Cincinnati ya se rumorea, y señaló que Antoine Griezmann podría adaptarse bien al Orlando City tras su traspaso del Atlético de Madrid este verano.
«Si tienes la oportunidad de fichar a Neymar, debes aprovecharla», explicó. «Es el más infravalorado. Fuera del campo genera mucho ruido, pero cuando juega está al nivel de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.
Quizá no tenga el mismo impacto que Messi en Miami, pero sería similar al de Son en Los Ángeles o al de Henry en Nueva York. Estos jugadores venden camisetas y entradas, pero, sobre todo, inspiran a la próxima generación de la MLS.
«Griezmann es un fichaje perfecto: llega con cualidades trabajadas a las órdenes de Diego Simeone y no es un jugador de lujo que se conforma con el esfuerzo mínimo».
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Ronaldo sigue en la lucha por el título de la Liga Profesional de Arabia Saudí
Por ahora, Ronaldo se centra en sus compromisos con el Al-Nassr en la Liga Profesional Saudí, donde el club lidera la clasificación con cinco puntos de ventaja sobre el Al-Hilal. A falta de seis jornadas, CR7 busca mantener el liderato y lograr su primer título de liga desde su llegada a Arabia Saudí en 2022.