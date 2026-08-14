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A Bukayo Saka le dicen qué cualidad «tan importante» debe aportar al Arsenal en 2026-27, mientras otro campeón de liga respalda al héroe surgido de la cantera para que recupere su «mejor forma»
El rendimiento de Saka ha caído por debajo de la barrera de los 20 goles
Saka ha alcanzado las dobles cifras en cinco campañas consecutivas, lo que pone de relieve un cierto nivel de regularidad, pero sabe que es capaz de aportar mucho más en ese apartado. Ya alcanzó la barrera de los 20 goles en la 2023-24.
El canterano de Hale End parecía estar muy bien encaminado para afianzarse entre la élite mundial en ese momento. Sin embargo, está viendo cómo futbolistas como Lamine Yamal, Michael Olise y Vinicius Junior marcan un nivel extraordinario entre los magos de la banda.
Las desafortunadas lesiones no han favorecido demasiado la causa de Saka, que se ha perdido 40 partidos con su club y su selección en las dos últimas temporadas, y su campaña en el Mundial del verano de 2026 se vio afectada por problemas de forma física.
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¿Recuperará Saka su mejor nivel en 2026-27?
Espera estar a pleno rendimiento cuando se reanude la competición doméstica, y el exdelantero del Arsenal Smith, en declaraciones realizadas en colaboración con BestBettingSites.co.uk, dijo a GOAL al ser preguntado por si Saka puede recuperar su chispa: «No creo que haya ninguna razón por la que no deba volver a su mejor nivel».
«Las lesiones pueden privarte de ritmo y confianza. Pero si ahora encadena un buen periodo sin lesiones y puede tener una buena racha de partidos, lo normal es que vuelva a los niveles en los que estaba. No hay ninguna razón por la que no deba hacerlo».
Gyokeres se prepara para su segunda temporada en el Arsenal
El Arsenal necesita que Saka aporte más, mientras reparte la producción ofensiva, sin que se haya realizado ninguna incorporación en la delantera mientras el atacante sueco Viktor Gyokeres se prepara para afrontar su segunda temporada en el Emirates Stadium, después de haber marcado 21 goles en todas las competiciones la pasada campaña.
Smith, ganador del título de la First Division, añadió: «Es muy importante que Saka pueda aportar más goles al equipo. Desde luego, además de jugar bien y generar goles, algo en lo que es muy bueno.
«Con Gyokeres, me preguntaba qué iba a pasar con él este verano. Todavía podría pasar algo, pero está en su segunda temporada y superó los 20 goles en la primera, en total. Así que no es poca cosa. Quizá dé un paso adelante.
«No creo que vaya a convertirse en un futbolista diferente, en un futbolista más sofisticado. Es lo que es. Pero quizá sus compañeros ahora sepan un poco más sobre él y puedan surtirle mejor. Así que sí, habrá que seguir atentos a eso. Pero, obviamente, necesitamos un delantero centro goleador que funcione».
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Rumores de fichajes: el Arsenal, vinculado con Alvarez y Barcola
El Arsenal ha sido relacionado insistentemente con el ganador del Mundial Julian Alavarez, con el internacional argentino y exestrella del Manchester City ahora en las filas del Atlético de Madrid. No se ha cerrado ningún acuerdo al respecto.
También se ha hablado de que Mikel Arteta haga un movimiento por el extremo del Paris Saint-Germain Bradley Barcola, tras los sorprendentes vínculos con la superestrella del Real Madrid Vinicius, y podría ser que Saka tenga a alguien nuevo con quien compartir la responsabilidad goleadora desde las bandas antes de que pase el próximo cierre del mercado el 1 de septiembre.
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