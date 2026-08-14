Saka ha alcanzado las dobles cifras en cinco campañas consecutivas, lo que pone de relieve un cierto nivel de regularidad, pero sabe que es capaz de aportar mucho más en ese apartado. Ya alcanzó la barrera de los 20 goles en la 2023-24.

El canterano de Hale End parecía estar muy bien encaminado para afianzarse entre la élite mundial en ese momento. Sin embargo, está viendo cómo futbolistas como Lamine Yamal, Michael Olise y Vinicius Junior marcan un nivel extraordinario entre los magos de la banda.

Las desafortunadas lesiones no han favorecido demasiado la causa de Saka, que se ha perdido 40 partidos con su club y su selección en las dos últimas temporadas, y su campaña en el Mundial del verano de 2026 se vio afectada por problemas de forma física.