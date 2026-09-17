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¡93 millones de euros o no hay trato! El Real Madrid sigue de cerca al defensa del Everton Jarrad Branthwaite mientras los gigantes de la Premier League se unen a la carrera por su fichaje
Mourinho se fija en una cara conocida para reforzar la profundidad defensiva
El Real Madrid ha arrancado la nueva temporada con una línea defensiva notablemente remodelada, tras haber asegurado los fichajes de Denzel Dumfries, Marc Cucurella e Ibrahima Konate durante el mercado de verano. Pese a estos refuerzos, en el Santiago Bernabéu persiste la sensación de que a la plantilla todavía le falta un defensa central para rozar la perfección.
Aunque Raul Asencio siguió en el equipo para aportar cobertura, el conjunto blanco ya está planificando futuros mercados, con Jarrad Branthwaite, del Everton, ahora firmemente en su radar. Según informa Graeme Bailey, el campeón de Europa sigue muy de cerca la progresión del inglés en Goodison Park.
Sin embargo, cualquier movimiento por el defensa se complica por el hecho de que el Everton no tiene intención de vender a su baluarte defensivo y solo le dejará salir por una cantidad muy elevada.
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La enorme valoración supone un obstáculo para el Madrid
Aunque el departamento de ojeadores del Madrid está impresionado por la evolución de Branthwaite, las exigencias económicas de una posible operación podrían resultar prohibitivas. Según se informa, el Everton ha tasado a su codiciado activo en 93 millones de euros, una cifra que refleja tanto su importancia para el equipo como la prima que se paga por el talento joven y formado en casa de la Premier League.
A pesar de su indiscutible calidad, el historial físico de Branthwaite sigue siendo un aspecto a tener en cuenta para los posibles pretendientes. El defensa sufrió una frustrante campaña 2025-26, en la que unos recurrentes problemas en los isquiotibiales le hicieron perderse 31 partidos entre todas las competiciones. Sin embargo, ahora esos problemas parecen haber quedado definitivamente atrás, ya que ha comenzado la temporada actual en un estado de forma excepcional.
El Manchester United lidera la carrera en la Premier League
El Real Madrid no está solo en su intento de ficharle, ya que varios clubes de la Premier League están dispuestos a competir con el conjunto español si se abre una ventana de oportunidad. El Manchester United lleva tiempo siendo admirador del jugador de 24 años y, según se informa, está preparado para reactivar su interés con el objetivo de reforzar la línea defensiva de Michael Carrick.
El exjefe de ojeadores del United Mick Brown ha confirmado que el club está siguiendo activamente la resistencia física del defensa durante toda esta temporada. «Branthwaite es alguien que lleva mucho tiempo muy arriba en su lista», dijo Brown.
La carrera no termina en Old Trafford, ya que el Manchester City y el Atlético de Madrid también han sido mencionados como posibles destinos si el precio exigido se vuelve más asumible. La competencia por su fichaje no hace más que reforzar la postura del Everton respecto a su valoración.
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Perspectivas de futuro y estrategia de fichajes
Para el Real Madrid, Branthwaite representa exactamente el tipo de perfil por el que suele apostar: joven, físicamente imponente y con un margen importante para seguir creciendo a nivel técnico. Ya ha demostrado su valía en el entorno de alta intensidad de la Premier League, lo que le convierte en una atractiva apuesta de futuro para cualquier gran club europeo.
Sin embargo, la cúpula del Bernabéu es conocida por su disciplina a la hora de valorar fichajes. A menos que el Everton esté dispuesto a negociar a la baja desde su actual exigencia de 93 millones de euros, el Real Madrid podría verse obligado a buscar otras opciones para cubrir sus necesidades de rotación defensiva, centrándose en objetivos que ofrezcan una mejor relación calidad-precio en el mercado actual.
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