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840 millones de riales: el gran fichaje del Al-Hilal se completa oficialmente

Al Hilal vs Al Ahli
Al Hilal
Al Ahli
1ª División
Arabia Saudita

El Zaeem inicia un nuevo capítulo en la historia del deporte saudí

La compañía «Kingdom Holding» completó este martes su adquisición del 70 por ciento de las acciones de la sociedad del club Al-Hilal procedentes del Fondo de Inversiones Públicas, tras cumplir todas las condiciones normativas e internas de la operación y abonar íntegramente la contraprestación económica, que asciende a 840 millones de riales.

El Al-Hilal anunció «la finalización de la adquisición por parte de Kingdom Holding del 70% del club» en un comunicado oficial.

Por su parte, la compañía «Kingdom Holding» señaló, en una divulgación publicada en el portal «Tadawul Saudí», que la operación se concretó el 1 de septiembre de 2026, tras obtener todas las aprobaciones regulatorias necesarias y las declaraciones de no objeción, además de completar los requisitos internos recogidos en el acuerdo de compraventa de acciones.

De este modo, «Kingdom Holding», cuyo consejo de administración preside el príncipe Al-Waleed bin Talal, se convierte en propietaria de la participación mayoritaria en la sociedad del club Al-Hilal, mientras que el Fondo de Inversiones Públicas conserva la participación restante del 30 por ciento.

  • Valoración de derechos de propiedad

    La operación se estructuró sobre una valoración del capital de la empresa del club Al-Hilal en 1.200 millones de riales, una valoración que representa el 100 por ciento del total del capital de la empresa. En consecuencia, la contraprestación económica por la participación adquirida por "Kingdom Holding", equivalente al 70 por ciento, ascendió a 840 millones de riales.

    "Kingdom Holding" confirmó que el valor de la contraprestación económica no ha variado respecto a lo anunciado previamente, y que los últimos acontecimientos no han generado ningún coste nuevo vinculado a la operación.

    La empresa había firmado con el Fondo de Inversiones Públicas un acuerdo de compraventa de acciones el 16 de abril de 2026, antes de completar los trámites de cierre unos cuatro meses y medio después.

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    • Anuncios

  • El principio de la historia: oportunidades prometedoras y creación de valor sostenible

    En el momento del anuncio del acuerdo de compraventa, el valor total de la empresa del club Al-Hilal se estimó en cerca de 1.400 millones de riales, mientras que la valoración de los fondos propios, sobre la que se basó el valor de la operación, alcanzó los 1.200 millones de riales.

    Se distingue entre ambos términos, ya que el valor de la empresa representa el valor de la compañía a nivel de actividad, mientras que los fondos propios representan el valor correspondiente a los accionistas, y de ellos se calculó el valor de la participación del 70 por ciento, que asciende a 840 millones de riales.

    El Fondo de Inversiones Públicas se había convertido en el accionista principal de la empresa del club Al-Hilal desde julio de 2023, dentro del proyecto de inversión y privatización de los clubes deportivos, que incluyó también a los clubes Al-Ittihad, Al-Ahli y Al-Nassr. 

    El Fondo señaló, al anunciar el acuerdo, que la operación se ajusta a su estrategia orientada a maximizar los rendimientos y reciclar el capital en la economía local, apoyar el desarrollo sostenible y diversificar la economía, además de contribuir a crear oportunidades transformadoras dentro del sector deportivo y potenciar su crecimiento.

    Añadió que la adquisición por parte de «Kingdom Holding» refleja su capacidad para identificar oportunidades prometedoras y crear un valor sostenible para los accionistas y la economía nacional, y que asimismo concuerda con su orientación a diversificar sus inversiones en sectores vitales con impacto económico y social.

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  • Objetivos ambiciosos: un nuevo capítulo en el Al-Hilal

    En virtud del acuerdo, "Kingdom Holding" se encarga de apoyar a la sociedad del club Al-Hilal en la mejora de su rendimiento comercial, la ampliación de sus alianzas internacionales y la continuidad del desarrollo de la infraestructura deportiva conforme a estándares mundiales.

    El príncipe Al-Waleed bin Talal, presidente del consejo de administración de "Kingdom Holding", declaró nada más anunciarse el acuerdo el pasado mes de abril que Al-Hilal es "un símbolo nacional y una fuente de orgullo", al considerar que la adquisición refleja la fe de la empresa en el papel del deporte como fuerza de desarrollo para la economía y la sociedad.

    Por su parte, Yazid bin Abdulrahman Al-Humaid, director general de Inversiones en Oriente Medio y Norte de África del Fondo de Inversiones Públicas, afirmó que el fondo se enorgullece de contribuir a la transformación del sector deportivo, aumentar su atractivo para los inversores y construir resultados sostenibles que abarquen a los jugadores, los aficionados y la comunidad local.

    Al-Humaid añadió que el fondo estableció objetivos ambiciosos para el futuro de los clubes y buscó capacitarlos para alcanzar el éxito tanto en el plano deportivo como en el comercial, además de reforzar la sostenibilidad financiera a largo plazo.

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