840 millones de riales: el gran fichaje del Al-Hilal se completa oficialmente

La compañía «Kingdom Holding» completó este martes su adquisición del 70 por ciento de las acciones de la sociedad del club Al-Hilal procedentes del Fondo de Inversiones Públicas, tras cumplir todas las condiciones normativas e internas de la operación y abonar íntegramente la contraprestación económica, que asciende a 840 millones de riales.

El Al-Hilal anunció «la finalización de la adquisición por parte de Kingdom Holding del 70% del club» en un comunicado oficial.

Por su parte, la compañía «Kingdom Holding» señaló, en una divulgación publicada en el portal «Tadawul Saudí», que la operación se concretó el 1 de septiembre de 2026, tras obtener todas las aprobaciones regulatorias necesarias y las declaraciones de no objeción, además de completar los requisitos internos recogidos en el acuerdo de compraventa de acciones.

De este modo, «Kingdom Holding», cuyo consejo de administración preside el príncipe Al-Waleed bin Talal, se convierte en propietaria de la participación mayoritaria en la sociedad del club Al-Hilal, mientras que el Fondo de Inversiones Públicas conserva la participación restante del 30 por ciento.