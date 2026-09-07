¿73 goles no bastan? Kane choca con la regla más dura del Balón de Oro

Sin embargo, ganar la Copa del Mundo no era un requisito indispensable para conquistar el Balón de Oro. En 1978, Kevin Keegan obtuvo el galardón pese a que Inglaterra no ganó el Mundial, antes de que "France Football" considerara posteriormente que el argentino Mario Kempes era el más merecedor del premio, después de liderar a la selección de su país hacia el título y coronarse máximo goleador del torneo. La revista también concluyó en su revisión histórica que Diego Maradona era el más merecedor del premio en 1986, y Romário en 1994, después de que ambos desempeñaran un papel destacado en la Copa del Mundo.

En general, aquellas revisiones reforzaron la realidad de que la Copa del Mundo siempre ha tenido una enorme influencia en la carrera por el Balón de Oro, hasta el punto de que "France Football" concluyó que, si el premio hubiera estado disponible desde el principio para todos los jugadores de distintas nacionalidades, un jugador de las selecciones sudamericanas campeonas del mundo habría sido el ganador en cada edición entre 1958 y 1994.

Y la influencia de los grandes torneos no se limita únicamente a la Copa del Mundo. La historia reciente del Balón de Oro revela que ganar una de las grandes competiciones se ha convertido en algo cercano a un requisito fundamental para conquistar el premio, pues el título de la Liga de Campeones de Europa, la Copa del Mundo, la Eurocopa o la Copa América no ha faltado en el palmarés de los ganadores en los años de su coronación con el premio salvo en cuatro ocasiones de las 19 ediciones anteriores.

Estas excepciones revelan, al mismo tiempo, la dimensión extraordinaria que alcanzaron Lionel Messi y Cristiano Ronaldo durante sus periodos de dominio del premio. Messi conquistó el Balón de Oro en 2010 pese a la eliminación de Argentina en los cuartos de final de la Copa del Mundo, y también obtuvo el premio en 2012 y 2019 sin coronarse con ningún gran título internacional o continental.

En cuanto a Cristiano Ronaldo, ganó el premio en 2013 pese al fracaso de la selección portuguesa en superar la repesca clasificatoria para la Copa del Mundo, después de firmar una temporada individual asombrosa con la camiseta del Real Madrid. En contraste, la historia ha presenciado otros casos en los que los logros excepcionales no fueron suficientes.

Wesley Sneijder ganó el triplete con el Inter de Milán y llegó a la final de la Copa del Mundo en 2010, mientras que Franck Ribéry desempeñó un papel principal en el triplete del Bayern de Múnich en 2013, y Mohamed Salah firmó una temporada excepcional y récord con el Liverpool en 2017-2018, pero ninguno de ellos se llevó el premio.

Al margen de lo justo o no que sea este sistema, la votación del Balón de Oro ha acostumbrado a recompensar a los jugadores que dejan su huella en los torneos más grandes e importantes. Y ahí precisamente reside el problema para Harry Kane.