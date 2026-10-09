¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
FBL-KSA-ITTIHAD-HILALAFP
GOAL
Traducido por

62 años de rivalidad: una nueva historia que podría reavivar el pulso entre Al Hilal y Al Ittihad

FEATURES
Al Hilal vs Al Ittihad
Al Hilal
Al Ittihad
1ª División
Arabia Saudita

Lucha encarnizada

La afición al fútbol en Arabia Saudí se prepara para seguir un nuevo capítulo de una de las historias de rivalidad más ilustres en la historia de la liga local, cuando el Al Hilal y el Al Ittihad se enfrenten la noche del sábado 10 de octubre, en el marco de la octava jornada de la Roshn Saudi League.

El duelo no parece un simple clásico más entre dos gigantes, sino una oportunidad para revivir una vieja pugna que unió a ambos equipos en la lucha por el título en 12 temporadas diferentes, en medio de indicios que invitan a pensar que la historia podría escribir un nuevo relato esta temporada.

La historia comenzó en 1964, cuando el Al Ittihad superó al Al Hilal en la carrera por el título según el sistema con el que se disputaban las competiciones en aquella época, antes de que el Al Hilal respondiera rápidamente en la edición siguiente y se llevara el campeonato a costa de su rival.

Y desde aquel inicio, se sucedieron las etapas que los unieron en una disputa directa por los títulos, hasta convertir el enfrentamiento entre ambos en uno de los duelos históricos más destacados del fútbol saudí.

Con el sistema de liga, la rivalidad se renovó en la temporada 1985-1986, cuando el Al Hilal se adjudicó el título frente al Al Ittihad, antes de que este último volviera al primer plano en la temporada 1996-1997 y se coronara con la Copa de la Liga del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas a costa de su eterno rival. Pero el «Zaim» no esperó mucho para responder, ya que le arrebató el título al «Decano» en la temporada 2001-2002, confirmando que la supremacía en estos enfrentamientos se fue alternando entre ambas partes a lo largo de distintas generaciones.

Lee también: Un clásico que destapó lo oculto: ¿ha llegado la hora de la caída de Inzaghi?


  • FBL-KSA-ITTIHAD-HILALAFP

    Momentos inolvidables en la rivalidad entre Al Hilal y Al Ittihad

    Los años siguientes fueron testigos de uno de los periodos de rivalidad más apasionantes entre ambos equipos. En la temporada 2006-2007, el Al-Ittihad se coronó campeón a costa del Al-Hilal, antes de que este último recuperara la ventaja en la temporada 2007-2008.

    Y con la entrada de la Liga Profesional en su nueva etapa en la temporada 2008-2009, el Al-Ittihad volvió a conquistar el título frente al Al-Hilal, en otro capítulo de una lucha que no conoció una estabilidad prolongada en un solo bando.

    La respuesta del Al-Hilal llegó en las dos temporadas siguientes, tras coronarse el equipo con el título de Liga en las temporadas 2009-2010 y 2010-2011, en un periodo que fue testigo de una fuerte competencia entre los dos gigantes.

    Después, el Al-Hilal volvió a adjudicarse el título en la temporada 2021-2022 tras una competencia directa con el Al-Ittihad, antes de que llegara el episodio más reciente en la temporada 2024-2025, cuando el Al-Ittihad, bajo el liderazgo de Karim Benzema, se coronó campeón de la Liga a costa del Al-Hilal, añadiendo un nuevo capítulo a este largo relato.


  • ¿Escribirá el clásico del sábado el comienzo de un nuevo capítulo?

    Hoy, las circunstancias parecen propicias para que la pugna entre ambos equipos vuelva a primer plano, después de que el Al-Hilal se impusiera en la cima de la clasificación de la Roshn Saudi League con 18 puntos, mientras le persigue el Al-Ittihad con 17 puntos, antes del enfrentamiento directo entre ambos en la octava jornada. Esto otorga al clásico una importancia doble, ya que su resultado podría alterar la clasificación de la cumbre y dar a uno de los dos equipos un impulso temprano en la carrera por el título.

    El Al-Hilal tiene la oportunidad de ampliar la diferencia a cuatro puntos y enviar un mensaje contundente a sus rivales de que es el máximo candidato a mantener el liderato, mientras que el Al-Ittihad entra en el partido con la mira puesta en arrebatar la cima y demostrar que su reciente coronación no fue una estación pasajera, y que es capaz de repetir el guion ante su rival tradicional.

    Lee también: Un clásico que destapó lo oculto: ¿ha llegado el momento de la caída de Inzaghi?

    Y entre la ambición del Al-Hilal de confirmar su superioridad y el deseo del Al-Ittihad de dar la vuelta a la ecuación, las miradas se dirigen hacia un enfrentamiento que podría significar algo más que tres puntos.

    Y tras 62 años de capítulos recíprocos, queda la pregunta más importante: ¿reavivará la temporada actual la rivalidad histórica entre el Al-Hilal y el Al-Ittihad por el título de liga, o logrará uno de ellos distanciarse pronto del otro? La respuesta no quedará del todo definida en 90 minutos, pero el clásico del sábado podría ofrecer a la afición la primera señal clara de si una nueva historia de la lucha por el oro ha comenzado ya de verdad.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
1ª División
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT