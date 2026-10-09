62 años de rivalidad: una nueva historia que podría reavivar el pulso entre Al Hilal y Al Ittihad

La afición al fútbol en Arabia Saudí se prepara para seguir un nuevo capítulo de una de las historias de rivalidad más ilustres en la historia de la liga local, cuando el Al Hilal y el Al Ittihad se enfrenten la noche del sábado 10 de octubre, en el marco de la octava jornada de la Roshn Saudi League.

El duelo no parece un simple clásico más entre dos gigantes, sino una oportunidad para revivir una vieja pugna que unió a ambos equipos en la lucha por el título en 12 temporadas diferentes, en medio de indicios que invitan a pensar que la historia podría escribir un nuevo relato esta temporada.

La historia comenzó en 1964, cuando el Al Ittihad superó al Al Hilal en la carrera por el título según el sistema con el que se disputaban las competiciones en aquella época, antes de que el Al Hilal respondiera rápidamente en la edición siguiente y se llevara el campeonato a costa de su rival.

Y desde aquel inicio, se sucedieron las etapas que los unieron en una disputa directa por los títulos, hasta convertir el enfrentamiento entre ambos en uno de los duelos históricos más destacados del fútbol saudí.

Con el sistema de liga, la rivalidad se renovó en la temporada 1985-1986, cuando el Al Hilal se adjudicó el título frente al Al Ittihad, antes de que este último volviera al primer plano en la temporada 1996-1997 y se coronara con la Copa de la Liga del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas a costa de su eterno rival. Pero el «Zaim» no esperó mucho para responder, ya que le arrebató el título al «Decano» en la temporada 2001-2002, confirmando que la supremacía en estos enfrentamientos se fue alternando entre ambas partes a lo largo de distintas generaciones.

Lee también: Un clásico que destapó lo oculto: ¿ha llegado la hora de la caída de Inzaghi?



