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¡51 AÑOS! Los aficionados del Manchester United recuperan su icónica pancarta con contador para burlarse del Manchester City por el veredicto sobre las normas financieras
Los aficionados del United ponen en el punto de mira al City
Los aficionados del Manchester United han recuperado una de las pancartas más célebres del fútbol inglés para burlarse de sus rivales de la ciudad. Una enorme pancarta con el mensaje «51 AÑOS» fue desplegada en la grada Stretford End durante el partido de Premier League del United contra el Tottenham en Old Trafford el sábado.
La provocación va dirigida expresamente al Manchester City en medio de su prolongada y muy mediática batalla legal. El City afronta las consecuencias de las acusaciones por más de 100 presuntas infracciones de la normativa financiera presentadas por la Premier League.
- AFP
Desestimar una década de éxitos
Al elegir la cifra concreta de 51, la afición de Old Trafford envía un mensaje claro y contundente sobre la era de dominio reciente del Manchester City. La cifra sugiere que todos los títulos conquistados por el City entre 2009 y 2018 deberían eliminarse por completo de los registros oficiales.
Ese periodo exacto de nueve años constituye el núcleo del complejo caso legal de la Premier League contra el club. Si se descuentan esos títulos, los aficionados del Manchester United sostienen que la espera del City para conquistar un título importante se remontaría, en esencia, a su triunfo en la Copa de la Liga de 1976.
El renacimiento de un teletipo de triste fama
Esta nueva pancarta de la afición es una continuación directa y moderna de la original, con el contador «24 AÑOS», que los seguidores del United mostraron por primera vez en 2000. Aquella célebre pancarta se creó expresamente para poner de relieve la larga y dolorosa sequía de títulos que atravesaba entonces el City.
Los seguidores del United actualizaron la cifra de la pancarta cada año mientras el City seguía sin ganar títulos, hasta que el contador llegó a 35.
La pancarta original no se retiró hasta que el City conquistó por fin la FA Cup en 2011. Aquella victoria puso fin a su larga espera y dio paso a una etapa de grandes éxitos, con varios títulos de la Premier League, copas nacionales y la Champions League.
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Pruebas inminentes y recursos legales
El intenso escrutinio en torno a las acusaciones de carácter financiero sigue dominando el panorama general del City esta temporada. La Premier League acusó inicialmente al club en febrero de 2023 tras una larga investigación sobre su conducta financiera en el pasado.
El City ha negado de forma reiterada y rotunda haber cometido irregularidad alguna en relación con las acusaciones. Ya ha presentado un recurso formal contra el veredicto de la comisión independiente y mantiene su inocencia mientras lucha por proteger su reciente legado deportivo.
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