El exdelantero del Arsenal ha expresado su preocupación por la posible salida de Martinelli, especialmente por la cifra del traspaso de la que se ha informado. Con el Al-Hilal actualmente en conversaciones avanzadas para fichar al jugador de 25 años en una operación valorada en aproximadamente 51 millones de libras, Smith sigue sin estar convencido de que esa cantidad represente un valor de mercado justo para un futbolista que ha sido un fijo en el norte de Londres desde 2019.

En declaraciones a Sky Sports, Smith hizo una valoración contundente del panorama financiero al afirmar: «¿50 millones de libras? Hoy en día no es nada, ¿verdad? Puedes fichar a un jugador normalito... pero Martinelli no es un jugador normalito».

Añadió: «Martinelli ha sido muy bueno para el Arsenal a lo largo de los años. Quizá se ha perdido un poco. Solo tiene 25 años, así que si quiere irse, que probablemente sea el caso, si cree que no va a tener minutos... irse a Arabia Saudí en este momento de su carrera, puede que sienta que puede pasar allí un par de años y volver, no lo sé».