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«50 millones de libras? Hoy en día no es nada»: Alan Smith da su veredicto sobre la posible salida de Gabriel Martinelli del Arsenal en medio del interés del Al-Hilal
Smith cuestiona la valoración de Martinelli
El exdelantero del Arsenal ha expresado su preocupación por la posible salida de Martinelli, especialmente por la cifra del traspaso de la que se ha informado. Con el Al-Hilal actualmente en conversaciones avanzadas para fichar al jugador de 25 años en una operación valorada en aproximadamente 51 millones de libras, Smith sigue sin estar convencido de que esa cantidad represente un valor de mercado justo para un futbolista que ha sido un fijo en el norte de Londres desde 2019.
En declaraciones a Sky Sports, Smith hizo una valoración contundente del panorama financiero al afirmar: «¿50 millones de libras? Hoy en día no es nada, ¿verdad? Puedes fichar a un jugador normalito... pero Martinelli no es un jugador normalito».
Añadió: «Martinelli ha sido muy bueno para el Arsenal a lo largo de los años. Quizá se ha perdido un poco. Solo tiene 25 años, así que si quiere irse, que probablemente sea el caso, si cree que no va a tener minutos... irse a Arabia Saudí en este momento de su carrera, puede que sienta que puede pasar allí un par de años y volver, no lo sé».
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Tensión en el vestuario del Emirates
La decisión de dar salida a Martinelli no solo ha llamado la atención de los analistas, sino que, según se informa, también ha sacudido al propio vestuario del Arsenal. Los informes sugieren que el trato de Arteta al extremo, que ha quedado prácticamente apartado del primer equipo, ha provocado "cierta incomodidad" entre sus compañeros.
Esto llega después de un periodo en el que el brasileño fue excluido por completo de las convocatorias para los partidos, incluida la Community Shield, lo que significó que se quedara sin medalla de campeón pese a su larga trayectoria en el club.
Ian Wright también se ha sumado al coro de desaprobación, al admitir que la situación actual le hace sentir "incómodo". Al reflexionar sobre la aportación del jugador, Wright señaló: "En lo que respecta a Martinelli y a la manera en que Martinelli ha sido tratado en este momento, realmente me hace sentir incómodo".
El impacto de los nuevos fichajes
La agresiva estrategia de fichajes del Arsenal este verano ha sido el principal catalizador de la repentina caída en desgracia de Martinelli. El club ha estado muy activo reforzando la plantilla tras conquistar el título, incorporando a jugadores como Bruno Guimaraes, Ezri Konsa y Christos Tzolis, además de hacer permanente el fichaje de Piero Hincapie por 35 millones de libras.
Con la llegada de Tzolis para competir en las bandas y después de que el club hubiera sido vinculado previamente con un movimiento por Vinicius Junior, el camino para que Martinelli recupere su puesto en el once se ha estrechado cada vez más. Se esperaba que la salida de Leandro Trossard al Besiktas abriera espacio, pero, en cambio, parece que Arteta busca una imagen completamente renovada en el costado izquierdo.
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El legado de un servidor del norte de Londres
Martinelli dejará el Emirates con un impresionante registro estadístico y varios títulos importantes. Desde que llegó procedente del Ituano siendo un adolescente, ha disputado 278 partidos, ha marcado 62 goles y ha dado 36 asistencias. Smith cree que los aficionados sentirán la pérdida de un profesional tan entregado y señala que Martinelli siempre ha sido un "buen chico en el vestuario".
"Para Al-Hilal, será un buen fichaje", añadió Smith. "Dicen que es un buen chico, siempre lo da todo, buen chico en el vestuario y todo eso, así que no creo que haya ninguna duda en ese sentido en cuanto a su carácter. Los aficionados del Arsenal están decepcionados por ver marcharse a Trossard y, en cierto modo, creo que con Martinelli sería igual porque ha dado mucho a la causa a lo largo de los años".
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