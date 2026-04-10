Goal.com
En directo
Live Scores, Stats, and the Latest News
FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

Traducido por

5 factores que auguran una remontada del Barcelona en Madrid

Atlético Madrid vs Barcelona
Atlético Madrid
Barcelona
Liga de Campeones
L. Yamal
F. de Jong
España

Pese a la derrota 0-2 ante el Atlético en la ida de cuartos de la Champions, el Barcelona aún confía en darle la vuelta y alcanzar las semifinales.

Los azulgranas quieren eliminar al Atlético para seguir en la lucha por un título que no ganan desde 2015.

El martes visitará el Metropolitano para la vuelta.

Pese a la dificultad, el Barça tiene historia, estadísticas, motivación y calidad técnica para soñar con una nueva remontada.

El diario Mundo Deportivo repasa los factores que alimentan esa esperanza.

Leer también

Pérez presenta su plan para reestructurar el Real Madrid

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP

    Resultados positivos y 10 remontadas

    El Barcelona tiene motivos para ser optimista: en 2025, bajo el mando de Hans Flick, remontó un 0-2 en el Metropolitano y ganó 4-2.

    Esta temporada también remontó un 0-1 y ganó 3-1, resultado que forzó la prórroga.

    Además, el Barcelona venció 3-0 al Atlético en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey en el Camp Nou.

    En total, el Barça ha protagonizado 10 remontadas este curso: 7 en La Liga y 3 en la Champions.

    • Anuncios
  • فرينكي دي يونجEPA

    Una cifra europea que da esperanzas... y el regreso de De Jong

    A pesar de la dificultad, el Barcelona ha remontado 5 de las 12 veces que ha ido perdiendo por dos goles en la Liga de Campeones, lo que da esperanzas, aunque la mayoría fuera en casa.

    Además, recuperará a Frenkie de Jong para el centro del campo.

    Pedri descansará en el derbi catalán de Liga para llegar en óptimas condiciones, pese a la baja por sanción de Pau Kubarsi.

  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Convertir la frustración en una gran motivación

    La derrota marcó a los jugadores, sobre todo a Lamine Yamal y Gavi; sin embargo, esa decepción se transformó en motivación en el vestuario para reaccionar con fuerza.

    La conmoción se notó en el rostro de Yamal al final del partido; Javi lloró y el resto del equipo también mostró su afectación.

    En el vestuario del Barça se respira rabia y determinación por darle la vuelta al resultado, y el entrenador Hansi Flick es el primero en creer en ello.

    Leer también

    Única opción para el Barcelona tras la denuncia de la FIFA

Liga de Campeones
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
Barcelona crest
Barcelona
BAR