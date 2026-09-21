Una de las primeras cartas que juegan a favor de la selección saudí es la disputa del torneo en su propio suelo, ya que Yeda acoge las competiciones de la "Copa del Golfo 27" durante el periodo comprendido entre el 23 de septiembre y el 6 de octubre, y los partidos del torneo se celebran en los estadios de la Ciudad Deportiva Rey Abdullah "Al-Inma" y la Ciudad Deportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal.

Y lo más importante para Arabia Saudí es que sus tres partidos en la fase de grupos se disputarán en el estadio Al-Inma, comenzando por el enfrentamiento ante Kuwait el 23 de septiembre, luego Omán el 26 de septiembre, antes de medirse a Irak en la clausura de la primera ronda el 29 de septiembre.

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Esto otorga a la selección saudí una clara ventaja en cuanto a la familiaridad con el estadio y el ambiente y a no tener que desplazarse entre ciudades, además del apoyo de la afición previsto, factores que podrían desempeñar un papel importante especialmente en los partidos decisivos.

Y llama la atención que Arabia Saudí ya se coronó con el título de la Copa del Golfo cuando acogió el torneo en el año 2002, después de encabezar las competiciones sin derrota, de modo que la experiencia de jugar en casa y con su afición sigue siendo uno de los recuerdos positivos en la historia de Arabia Saudí en el torneo.