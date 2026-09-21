Cuanto más se acerca el inicio de la Copa del Golfo, comienzan los cálculos y cambian los pronósticos, pero la vigésimo séptima edición parece diferente para la selección de Arabia Saudí, que llega al torneo esta vez en medio de una serie de factores que podrían otorgarle una ventaja importante en la carrera por el título.
Arabia Saudí no disputará la "Copa del Golfo 27" como una selección que solo busca superar la fase de grupos, sino que se presentará ante su afición y en su propia casa, con una lista seleccionada cuidadosamente por Georgios Donis, y con una nueva generación que quiere demostrar su valía, tras los grandes cambios que se produjeron en la configuración de la selección durante el último periodo.
Y con un fútbol que permanece abierto a todas las posibilidades, hay 5 cosas concretas que convierten a la selección de Arabia Saudí en uno de los principales candidatos a competir por la Copa del Golfo, y quizá a recuperarla tras una larga ausencia.