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5 clubes de una sola liga... queda zanjada la batalla por el cupo adicional en la Liga de Campeones de Europa

Sporting de Lisboa vs Arsenal
Sporting de Lisboa
Arsenal
Liga de Campeones
Portugal
Inglaterra

El número es susceptible de aumentar en un caso excepcional.

La Premier League inglesa (“Premier League”) ha confirmado que obtendrá un quinto cupo en la próxima edición de la Liga de Campeones de Europa 2026-2027.

Según informó la cadena británica “Sky Sports”, los cinco primeros clubes en la clasificación de la liga inglesa esta temporada representarán a Inglaterra en la próxima campaña del torneo continental más importante, tras encabezar los clubes ingleses la tabla del coeficiente de rendimiento.

Esto se produjo después de la victoria del Arsenal como visitante ante el Sporting de Lisboa portugués por 1-0, la noche de ayer martes, en la ida de los cuartos de final de la edición en curso del torneo.

Esta es la segunda vez consecutiva que la Premier League obtiene un cupo adicional, al mantenerse en lo más alto de la tabla del coeficiente de rendimiento europeo.

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  • 7 actores de la Premier League?

    Actualmente, el Liverpool ocupa el quinto puesto en la liga, pero solo aventaja en un punto al Chelsea, que es sexto.

    Sin embargo, la próxima edición de la Liga de Campeones podría contar con una mayor participación de clubes ingleses.

    Si el Aston Villa, que actualmente ocupa el cuarto puesto, logra ganar la Liga Europa y termina la temporada fuera de los cuatro primeros, Inglaterra podría tener seis clubes en el torneo; el mismo escenario se aplicaría al Liverpool en la Liga de Campeones.

    En caso de que cualquier equipo inglés gane un título europeo y termine la temporada en quinta posición, el sexto puesto también se clasificará para la Liga de Campeones.

    Pero si dos equipos ganan los títulos europeos y terminan la temporada en quinta y sexta posición, el séptimo clasificado obtendrá la plaza de clasificación.

    El Nottingham Forest también puede clasificarse para la Liga de Campeones si gana la Liga Europa.

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  • من يحصل على المقعد الإضافي الثاني؟

    La UEFA otorga dos plazas adicionales a las dos mejores ligas en términos de rendimiento, y con la Premier League asegurando una de ellas, la competencia se dirige hacia la otra plaza.

    España parece la más cercana a adjudicársela, por delante de Alemania y Portugal.

    Actualmente, los clubes ingleses lideran el coeficiente UEFA con 25.013 puntos, frente a 20.281 puntos de los clubes españoles, teniendo en cuenta que el Real Madrid perdió esa misma noche en casa ante el Bayern de Múnich por 1-2.

    Los clubes alemanes ocupan el tercer lugar con 19.714 puntos, seguidos por los portugueses con 18.900, y luego los italianos con 18.714 puntos.

  • كيف يعمل نظام المعامل؟

    Cada país obtiene puntos en función de los resultados de sus clubes en la Liga de Campeones de la UEFA, la Liga Europa y la Liga Conferencia.

    Luego, el total de puntos se divide entre el número de clubes participantes en las competiciones europeas, y se ordena a los países según el promedio de puntos.

    La victoria otorga dos puntos y el empate un punto, mientras que la derrota no otorga puntos.

    También se conceden puntos adicionales en función de la posición de los equipos en la fase de liga y del avance en las rondas eliminatorias.

    Estos puntos adicionales son más altos en la Liga de Campeones en comparación con las otras dos competiciones.

    Así, el equipo que termina la fase de liga de la Liga de Campeones en el primer puesto obtiene 12 puntos adicionales, frente a 6 puntos para el líder de la Liga Europa y 4 puntos para el líder de la Liga Conferencia.

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