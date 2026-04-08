La Premier League inglesa (“Premier League”) ha confirmado que obtendrá un quinto cupo en la próxima edición de la Liga de Campeones de Europa 2026-2027.

Según informó la cadena británica “Sky Sports”, los cinco primeros clubes en la clasificación de la liga inglesa esta temporada representarán a Inglaterra en la próxima campaña del torneo continental más importante, tras encabezar los clubes ingleses la tabla del coeficiente de rendimiento.

Esto se produjo después de la victoria del Arsenal como visitante ante el Sporting de Lisboa portugués por 1-0, la noche de ayer martes, en la ida de los cuartos de final de la edición en curso del torneo.

Esta es la segunda vez consecutiva que la Premier League obtiene un cupo adicional, al mantenerse en lo más alto de la tabla del coeficiente de rendimiento europeo.

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