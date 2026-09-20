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Enzo Maresca - إنزو ماريسكا - Kooora OnlyKooora.com
Karim Malim
Traducido por

5 capítulos de la locura de la Premier League: el Manchester City vuela en solitario y las crisis golpean a los grandes

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Manchester City vs Sunderland
Manchester City
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Brighton vs Arsenal
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Bournemouth vs Liverpool
Bournemouth
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Brentford vs Chelsea
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Fulham vs Manchester United
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Tottenham vs Aston Villa
Tottenham
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Chelsea tropieza, Manchester United se derrumba y Tottenham se hunde

La Premier League no necesitó mucho tiempo para revelar algunos de sus primeros rasgos, después de que las cinco jornadas iniciales trajeran numerosas sorpresas, entre un arranque perfecto del Manchester City, un tropiezo inesperado del Arsenal y una crisis defensiva que golpea al Chelsea, mientras que el Manchester United se encontró lejos de la imagen que busca, y el Tottenham Hotspur permanece en el fondo de la tabla de clasificación.

Y mientras el Manchester City logró cosechar el pleno de puntos, algunos de los grandes clubes comenzaron a pagar el precio de los errores tempranos, lo que plantea una pregunta importante en este inicio: ¿serán estas cinco jornadas una simple etapa pasajera, o llevan ya señales tempranas de cómo será la lucha por el título y los puestos de arriba?

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  • Enzo Maresca Manchester City crestGetty/GOAL

    El City: pleno de victorias y un mensaje anticipado

    El Manchester City se instaló en lo más alto de la clasificación de la Premier League tras sumar 15 puntos en sus primeros cinco partidos, con victoria en todos sus enfrentamientos, el último de ellos el emocionante triunfo ante el Sunderland por 5-3.

    El conjunto celeste es el único de la competición que ha logrado el pleno hasta el momento, y además posee la racha más larga de victorias consecutivas en la liga esta temporada, con un porcentaje de triunfos del 100%. Este arranque refleja la fortaleza del Manchester City y su clara ambición por recuperar el título de liga.

    Y el potente inicio no fue un dato pasajero, ya que el equipo logró una gesta histórica al convertir la victoria en sus primeros cinco partidos de una temporada de primera división en un hito que alcanza por quinta vez en su historia. El City ya había conseguido esta hazaña en las temporadas 1912-1913, 2015-2016, 2016-2017 y 2023-2024, antes de repetir el guion nuevamente esta temporada.

    El inicio perfecto no se limitó al Manchester City, sino que se extendió a su técnico italiano Enzo Maresca, que ganó todos sus cinco primeros partidos con el equipo en la Premier League.

    Maresca se convirtió en apenas el sexto entrenador en la historia de la competición en ganar sus primeros cinco partidos con un mismo club, incorporándose a una lista que incluye a Carlo Ancelotti, Pep Guardiola y Ole Gunnar Solskjaer, que ganaron cada uno sus primeros seis partidos, además de Craig Shakespeare y Maurizio Sarri, que ganaron sus primeros cinco encuentros.

    • Anuncios
  • Mikel Arteta - ميكيل أرتيتا - Kooora OnlyKooora.com

    Arsenal: un desliz que frenó el arranque perfecto

    El Arsenal comenzó la temporada como campeón defensor y principal favorito para retener el título, después de haber puesto fin bajo la dirección de Mikel Arteta a una larga sequía de trofeos que se prolongó durante 22 años.

    El equipo se apoyó durante la temporada pasada en un estilo de juego que se caracterizó en muchas ocasiones por desgastar al rival y presionarlo, antes de iniciar la nueva temporada de una forma más contundente y convincente.

    Y, en efecto, el inicio del Arsenal fue llamativo, ya que sumó 12 puntos en las primeras cuatro jornadas, antes de recibir un golpe inesperado en la quinta jornada con la derrota ante el Brighton por tres goles a cero.

    La derrota detuvo el arranque perfecto del equipo, pero al mismo tiempo llegó en un momento temprano que le permite al Arsenal corregir el rumbo rápidamente, sobre todo porque la carrera por el título todavía se encuentra en sus primeras etapas.

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  • Andoni Iraola - أندوني إيراولا - Kooora OnlyKooora.com

    Solidez sin derrotas: y sorpresas fuera de todos los pronósticos

    Además del Manchester City, otros cuatro clubes han logrado evitar la derrota tras disputarse cinco jornadas: Brentford, Leeds United, Liverpool y Everton.

    Pero no perder no significa necesariamente un inicio perfecto, algo que se aplica claramente al Liverpool, que ocupa el sexto puesto con 9 puntos. Y aunque el equipo no ha encajado ninguna derrota en sus cinco primeros partidos, ha empatado en tres de ellos, dejándose seis puntos completos al comienzo de la temporada.

    Y lo más llamativo es que esta es solo la tercera vez en las últimas 63 temporadas que el Liverpool no consigue ganar ninguno de sus dos primeros partidos como local en la liga. Y con la diferencia con el Manchester City ampliándose de forma temprana, el Liverpool es consciente de que continuar perdiendo puntos podría complicar su misión de regresar a la lucha por el título.

    Por el contrario, el Leeds United y el Hull City, recién ascendido, están ofreciendo niveles destacados, ya que el Leeds no ha sufrido ninguna derrota hasta ahora, mientras que el Hull City ocupa el octavo puesto con 8 puntos.

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  • Xabi Alonso - تشابي ألونسو - Kooora OnlyKooora.com

    Chelsea: el ataque responde, la defensa se ausenta

    Chelsea ocupa la décima posición con 7 puntos, después de haber sufrido dos derrotas en las primeras cinco jornadas.

    En el plano ofensivo, el equipo ha marcado 10 goles, un balance que parece bueno, pero el verdadero problema aparece en la faceta defensiva, tras haber encajado 12 goles, convirtiéndose en la peor defensa de la liga hasta el momento.

    Y lo más preocupante es que la portería del Chelsea se vio batida con dos o más goles en cada uno de sus cuatro primeros partidos, algo que ocurre por primera vez en la historia del club desde la temporada 2015-2016.

    Por lo tanto, el Chelsea posee las herramientas ofensivas que le ayudan a avanzar, pero necesita con urgencia arreglar su sistema defensivo si quiere entrar con fuerza en la lucha por la competición con el Arsenal y el Manchester City.


  • Michael Carrick - مايكل كاريك - Kooora OnlyKooora.com

    Manchester United: muchos intentos y pocos resultados

    El Manchester United sigue buscando el equilibrio, después de haber logrado una sola victoria y ocupar el duodécimo puesto con 5 puntos.

    El United es el único equipo de la Premier League que ha superado la barrera de los 100 disparos esta temporada, pero esa gran cantidad de intentos no se ha reflejado en el número de goles, tras haber marcado el equipo solo 8 tantos.

    Además, ha recibido el mismo número de goles, por lo que su balance goleador es igual a los que ha encajado. Estas cifras revelan un claro problema a la hora de convertir los intentos ofensivos en goles y resultados, a pesar de la abundancia de disparos y de la presión ofensiva.

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  • Roberto De Zerbi Tottenham 2:1Getty/GOAL

    Tottenham: un comienzo desde el fondo

    En cuanto al Tottenham Hotspur, vive uno de sus inicios más difíciles, tras haber sumado apenas dos puntos y ocupar la última posición sin ninguna victoria.

    El equipo no figuraba entre los verdaderos candidatos a pelear por el título después de haber terminado las dos últimas temporadas en el decimoséptimo puesto, pero las expectativas apuntaban a un mejor comienzo bajo la dirección de Roberto De Zerbi, sobre todo tras haber contado el técnico con un periodo de pretemporada completo para trabajar con el equipo.

    Pero la realidad resultó más cruel. El Tottenham no logró marcar ningún gol durante sus cuatro primeros partidos en la liga, en un hecho inédito en la historia del club, antes de romper su sequía en la quinta jornada y anotar dos goles durante la derrota ante el Aston Villa por 3-2.

    De este modo, el Tottenham firmó su peor inicio en la Premier League tras cinco partidos, después de sumar solo dos puntos con una diferencia de goles de -6, superando su arranque en la temporada 2008-2009, cuando sumó dos puntos con una diferencia de goles de -3.

  • Pep Guardiola Sir Alex FergusonGetty/GOAL

    ¿Qué dice la historia?

    Y pese a todos estos indicios, la historia advierte contra las conclusiones precipitadas, ya que un buen arranque no garantiza que el equipo mantenga el mismo ritmo hasta el final de la temporada.

    En la era de la Premier League, solo 9 de los 28 equipos que ganaron sus cuatro primeros partidos de forma consecutiva lograron proclamarse campeones, siendo el último el Manchester City en la temporada 2023-2024.

    Por el contrario, remontar un rezago temprano en la clasificación parece más difícil, ya que solo dos equipos consiguieron proclamarse campeones tras haber estado a cinco puntos o más del líder después de cuatro jornadas. El Manchester United logró esta hazaña cinco veces bajo la dirección de Sir Alex Ferguson, mientras que el Manchester City, dirigido por Pep Guardiola, fue el otro equipo, cuando dio la vuelta a su desventaja y se coronó campeón en la temporada 2020-2021.

    Y tras solo cinco jornadas, el panorama inicial parece claro: el Manchester City impone su ritmo, el Arsenal ha recibido su primer golpe, el Chelsea sufre en defensa y el Manchester United busca soluciones, mientras que el Tottenham se encuentra ante un inicio que necesita una respuesta rápida antes de que los primeros tropiezos se conviertan en una crisis mayor.