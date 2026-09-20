5 capítulos de la locura de la Premier League: el Manchester City vuela en solitario y las crisis golpean a los grandes

El Manchester City se instaló en lo más alto de la clasificación de la Premier League tras sumar 15 puntos en sus primeros cinco partidos, con victoria en todos sus enfrentamientos, el último de ellos el emocionante triunfo ante el Sunderland por 5-3.

El conjunto celeste es el único de la competición que ha logrado el pleno hasta el momento, y además posee la racha más larga de victorias consecutivas en la liga esta temporada, con un porcentaje de triunfos del 100%. Este arranque refleja la fortaleza del Manchester City y su clara ambición por recuperar el título de liga.

Y el potente inicio no fue un dato pasajero, ya que el equipo logró una gesta histórica al convertir la victoria en sus primeros cinco partidos de una temporada de primera división en un hito que alcanza por quinta vez en su historia. El City ya había conseguido esta hazaña en las temporadas 1912-1913, 2015-2016, 2016-2017 y 2023-2024, antes de repetir el guion nuevamente esta temporada.

El inicio perfecto no se limitó al Manchester City, sino que se extendió a su técnico italiano Enzo Maresca, que ganó todos sus cinco primeros partidos con el equipo en la Premier League.

Maresca se convirtió en apenas el sexto entrenador en la historia de la competición en ganar sus primeros cinco partidos con un mismo club, incorporándose a una lista que incluye a Carlo Ancelotti, Pep Guardiola y Ole Gunnar Solskjaer, que ganaron cada uno sus primeros seis partidos, además de Craig Shakespeare y Maurizio Sarri, que ganaron sus primeros cinco encuentros.