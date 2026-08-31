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FC Barcelona Unveil New Head Coach Hansi FlickGetty Images Sport

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5 asuntos pendientes para Deco antes del cierre del mercado de fichajes del Barcelona

FEATURES
Primera División
Barcelona
Deco
M. Casado
G. Fernandez
A. Balde
D. Livakovic
G. Jesus
España

Quedan poco más de 48 horas para que cierre un mercado de fichajes de lo más intenso para el Barcelona.

Deco, director deportivo del Barça, ha llevado a cabo numerosas operaciones, con el objetivo de reforzar la plantilla del entrenador Hansi Flick, así como de obtener un rédito económico de los jugadores que no entraban en los planes inmediatos del técnico alemán.

El diario Sport señaló que el club catalán ha completado la mayor parte de sus tareas, pero afronta los últimos días del mercado de fichajes con una serie de asuntos que aún necesitan resolverse.

Jesus, un fichaje sorpresa tras el fracaso en la llegada de Álvarez

Según reveló el diario Mundo Deportivo y el periodista Fabrizio Romano, y como pudo confirmar "Sport", el Barcelona alcanzó un acuerdo con el Arsenal para incorporar a Gabriel Jesus por unos 10 millones de euros, más variables e incentivos.

La operación ya está cerrada, y el delantero brasileño se convertirá en nuevo jugador del Barcelona en cuanto supere el reconocimiento médico.

El club catalán no quería gastar una cantidad elevada en el plan alternativo para compensar el fracaso en la llegada de Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid.

Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de Kooora

  • FBL-WC-2026-MATCH83-POR-CROAFP

    La decisión sobre Livaković

    Ya explicamos en "Sport" que el futuro del guardameta croata está ligado al futuro de Julián Álvarez y, más concretamente, a la cuestión de las reglas del Fair Play Financiero.

    El Barcelona no inscribirá al portero Dominik Livakovic hasta que tenga clara la imagen sobre lo que sucederá con el jugador argentino, o con su plan alternativo Gabriel Jesus, ya que el club no quiere consumir una parte de la masa salarial que podría necesitar para inscribir al delantero que porta el dorsal número 9.

    En caso de que no llegue ningún nuevo delantero, o si el Barcelona consigue inscribir a ambos jugadores, la idea de los responsables deportivos del club catalán, salvo que se produzca un cambio de opinión, es que Livakovic forme parte de la plantilla esta temporada y que empiece desde ya a desempeñar el papel de segundo guardameta; en caso contrario, el portero saldrá en calidad de cedido.

    • Anuncios
  • BaldeGetty Images

    ¿Qué pasará con Baldé?

    Pese a que todos los indicios apuntaban a que Baldé permanecería en el club catalán, con el objetivo de intentar recuperar su puesto de titular y volver a ser un jugador importante para Flick, "Sport" ha desvelado que Deco trabaja en una operación de intercambio con el Inter de Milán que incluye a Federico Dimarco.

    El fichaje de João Cancelo y el llamativo rendimiento de Espart han dibujado un escenario complicado para Alejandro Baldé, y la opción de jugar en la Serie A podría cambiar sus planes.

    Por parte del Barcelona, no se empujará al jugador hacia la salida, pero el club será muy franco con él, tal y como ha hecho Flick a nivel privado y en las ruedas de prensa, sobre el papel que tendría en caso de decidir quedarse.

  • Birmingham City v FC Barcelona - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Casadó todavía estudia las opciones

    El centrocampista, apartado del equipo desde hace varias semanas, tiene sobre la mesa varias opciones para poner fin a su etapa en el Barcelona.

    El Besiktas es uno de los clubes más interesados en su fichaje, aunque la idea principal del jugador es marcharse a alguna de las grandes ligas europeas.

    La Liga saudí también llamó a la puerta de Casadó, pero esta opción no le atrajo del todo.

    Se espera que el futuro de Casadó se decida en los últimos instantes del mercado de fichajes, y los indicios apuntan a que su salida se producirá mediante un traspaso definitivo.

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  • Confirmada la última salida de un jugador de La Masia

    Tras confirmarse la salida de Toni Fernández y Álvaro Cortés hacia el Venecia y el Royal Amberes, a la espera del anuncio oficial de ambos, el siguiente nombre entre los canteranos de la academia del Barcelona marcado con etiqueta roja, de cara a una posible salida, es el de Guille Fernández.

    Su agente, Jorge Mendes, ya ha pasado varios días negociando con los responsables del Barcelona las condiciones para poner fin a la vinculación del jugador con el club.

    Las cualidades de Guille Fernández han despertado el interés de numerosos clubes, especialmente en ligas como la Premier League y la Bundesliga.

    Pese al deseo de todas las partes de cerrar el acuerdo, las negociaciones incluyen algunos detalles que aún necesitan resolverse.

    El Barcelona exige conservar un elevado porcentaje de los derechos económicos del jugador, además de incluir una opción de recompra a un precio adecuado.

    Y aunque el club estudió en un principio la fórmula de renovar el contrato del jugador por un largo periodo, coincidiendo con su cesión, finalmente ha preferido el modelo que ha aplicado este verano con el resto de jugadores de la academia del club, consistente en la venta conservando una parte de los derechos del jugador, junto con la inclusión de una opción de recompra.

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