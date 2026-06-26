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Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

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495 posibilidades de estar entre los tres mejores... ¿Por qué los líderes de los grupos esperan hasta el final para conocer a sus rivales?

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El nuevo sistema del Mundial complica las posibilidades de clasificación.

En Mundiales anteriores, al terminar la fase de grupos se conocían casi todos los cruces eliminatorios. Pero en 2026, con 48 selecciones y la clasificación de las ocho mejores terceras, ya no se pueden definir los dieciseisavos de final de antemano.

Así, un equipo puede ganar su grupo y aún desconocer su rival hasta el último partido de la fase de grupos, pues su cruce dependerá de la «tabla de posibilidades de los terceros», con 495 combinaciones posibles, uno de los aspectos más complejos del nuevo formato.

  • ¿Por qué la FIFA no puede anunciar antes todos los emparejamientos de los dieciseisavos de final?

    El sorteo del Mundial define toda la fase eliminatoria, pero un detalle queda abierto hasta el final de la fase de grupos.

    En esta edición avanzan los dos primeros de cada uno de los 12 grupos, más los ocho mejores terceros.

    Es fácil fijar los cruces de dieciseisavos entre primeros y segundos (4) y entre segundos (4).

    El problema surge con los ocho duelos entre primeros de grupo y los terceros mejor clasificados.

    Como la identidad de esas ocho selecciones se define solo al terminar la fase de grupos, no es posible fijar todos los cruces de dieciseisavos hasta entonces.

    Este sistema ha enfurecido a Julian Nagelsmann, seleccionador de Alemania, quien declaró antes del partido contra Ecuador: «No creo que sea lo ideal que se nos castigue por ser los primeros de grupo... En mi opinión, es injusto».

    Aunque la norma general obliga a esperar al cierre de la fase de grupos para fijar esos cruces, algunos se confirman antes cuando los resultados reducen las opciones a un único escenario de los 495 contemplados en el anexo C.

    Entonces la Federación Internacional puede confirmarlo antes de que acabe la fase de grupos, pues ningún resultado posterior cambiará esa trayectoria en la tabla de distribución.

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  • ¿Por qué hay 495 posibilidades?

    Hay 495 combinaciones posibles de grupos para los terceros clasificados. Parece mucho, pero es el resultado de un cálculo matemático sencillo.

    Hay 12 grupos, pero solo avanzan los terceros de 8, así que la FIFA debe considerar todas las combinaciones para elegir esos 8 grupos.

    Por ello, la FIFA incluye en el anexo C del reglamento una tabla con los 495 escenarios, para definir de antemano el lugar de cada tercero en el cuadro de dieciseisavos una vez conocidos los grupos de los ocho elegidos.

  • ¿Realiza la FIFA un sorteo tras la fase de grupos?

    Tras la fase de grupos, la FIFA no hace un nuevo sorteo; solo consulta el cuadro correspondiente de entre 495 posibilidades preestablecidas.

    Ese cuadro define los cruces y la posición de cada selección en el árbol del torneo. Por eso, cuando se conoce que los terceros clasificados salen, por ejemplo, de los grupos A, C, D, F, H, I, J y L, la FIFA selecciona la línea correspondiente en el anexo C y, de inmediato, fija el lugar de esas selecciones en el cuadro.

  • ¿Por qué el tercer clasificado no se enfrenta al líder de su grupo?

    La FIFA impide que una selección que termine entre las tres mejores de su grupo enfrente al líder en dieciseisavos, pues ya se midieron en la fase de grupos.

    Por ello, los 495 escenarios posibles evitan que dos equipos del mismo grupo se crucen en las primeras eliminatorias.

    Así se preserva el equilibrio del cuadro, distribuyendo a las selecciones de forma justa sin repetir enfrentamientos ni necesitar un nuevo sorteo tras la primera fase.

  • ¿Por qué varían a diario las previsiones de los medios de comunicación?

    Por ello, cualquier gráfico o informe que durante la fase de grupos vincule al líder de un grupo con un rival concreto de los terceros clasificados es solo una hipótesis provisional.

    Un partido o incluso un gol pueden alterar la lista de terceros y, por tanto, el grupo del que sale el mejor tercero, lo que cambiaría el escenario dentro de la tabla 495.

    Por ello, ningún cruce es oficial hasta el final de la fase de grupos y la confirmación de las ocho mejores terceras.

  • ¿Cómo puede un solo gol cambiar por completo el panorama de los dieciseisavos de final?

    Imagina que el tercer clasificado de un grupo es octavo entre los terceros antes de la última jornada.

    Si en otro grupo una selección marca un gol en los últimos minutos, podría subir al octavo lugar y dejar fuera del torneo al tercero de su zona.

    Así, no solo cambiaría la selección clasificada, sino toda la tabla de 495 posibilidades, modificando varios enfrentamientos de dieciseisavos de final de golpe.

    Por eso, varios cruces de eliminatoria se definen solo con el último pitido de la fase de grupos.

  • ¿Cómo se determinan las mejores selecciones que han quedado en tercer lugar?

    La FIFA establece la clasificación según los siguientes criterios:

    Número de puntos.

    Diferencia de goles.

    Goles a favor.

    El historial de juego limpio (tarjetas amarillas y rojas).

    La versión más reciente de la clasificación mundial de la FIFA.

    Si el empate persiste, se recurre a las ediciones anteriores de la clasificación mundial.

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