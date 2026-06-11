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Traducido por

40 años después... Una ironía histórica marca la inauguración del Mundial

Mexico vs Sudáfrica
Mexico
Sudáfrica
World Cup
Javier Aguirre Onaindía
H. Broos
Belgium
México

Esta tarde de jueves, todos los ojos están puestos en el estadio de Ciudad de México para el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica.

Por primera vez, 48 selecciones competirán en Estados Unidos, México y Canadá.

La cuenta de la FIFA en X recordó que, 40 años atrás, el mismo estadio albergó otro debut mundialista.

«Los entrenadores Javier Aguirre y Hugo Broos debutaron en la Copa del Mundo en la Ciudad de México en 1986, cuando México venció a Bélgica por 2-1», recordó.

Aguirre dirige a México y el belga Hugo Broos a Sudáfrica.

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    En el Mundial de 1986, México quedó en el Grupo B con Bélgica, Irak y Paraguay.

    México terminó primero con 5 puntos, y Bélgica tercera con 3.

    México cayó en cuartos de final 4-1 en penaltis ante Alemania Occidental.

    Bélgica eliminó a la Unión Soviética y a España, pero perdió 0-2 ante Argentina en semifinales y 2-4 contra Francia en el partido por el tercer puesto.

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