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3.000 millones de libras en 100 días: la FIFA acelera el polémico lanzamiento de la escisión del Mundial pese a la creciente amenaza de boicot europeo
La FIFA acelera la escisión del Mundial por 4.200 millones de dólares
La FIFA está impulsando el lanzamiento acelerado de una nueva filial del Mundial conocida como FIFA Forward Enterprise (FFE). Según Sky News, el organismo aspira a ingresar hasta 4,2 mil millones de dólares (3,1 mil millones de libras) de inversores privados para octubre mediante la venta de una participación del 20 por ciento en la operación, valorada en 20 mil millones de dólares.
El carácter secreto y el calendario acelerado de la propuesta han desatado la indignación en el fútbol mundial, con asociaciones europeas debatiendo activamente un posible boicot al Mundial en señal de protesta. Los críticos consideran que la operación es una vía para que el presidente de la FIFA, Infantino, mantenga el control del torneo más allá del límite de su mandato presidencial en 2031.
Para asegurar apoyos antes de la fecha límite del 19 de septiembre, la FIFA ha informado a sus 211 asociaciones miembro de que hay disponibles 86 millones de dólares (65 millones de libras) extraordinarios durante 12 años para ayudar a financiar los salarios del personal. Sin embargo, el plan ha provocado una fuerte división, pese al apoyo de federaciones individuales como la Federación Checa de Fútbol.
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Los líderes de la UEFA y de Asia arremeten contra los movimientos unilaterales
La oposición al plan está aumentando rápidamente, liderada por la UEFA, que afirmó que la propuesta «cruza una línea que las instituciones rectoras del fútbol nunca deberían cruzar». Los dirigentes europeos están furiosos por la falta de consulta, incluso dentro del propio Consejo de la FIFA de Infantino.
El presidente de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, también condenó el proceso en una carta a los miembros, en la que expresó su profunda preocupación por las acciones unilaterales de la FIFA. «La AFC está profundamente preocupada porque las acciones unilaterales de la FIFA parecen socavar los propios cimientos del fútbol continental», escribió Sheikh Salman.
La FA inglesa se hizo eco de estas preocupaciones y afirmó que estaba «profundamente preocupada por la falta de proceso y gobernanza para llegar a este punto, así como por el aparente fondo y los principios implicados».
Planes de expansión y respaldo de un inversor privado
La viabilidad económica de la filial de 20.000 millones de dólares podría depender de la ampliación de las grandes competiciones de la FIFA. El mismo informe indica que Infantino quiere ampliar el Mundial masculino a 64 selecciones, pese a que el torneo solo se ha ampliado recientemente a 48 equipos para la edición ganada por España. Para poner en marcha la filial FFE, Infantino trabaja junto al gigante financiero JP Morgan y al inversor Joshua Kushner. El impulso comercial pretende definir y regular las competiciones para impulsar el crecimiento, aunque los organismos rectores sostienen que amenaza los principios fundamentales de este deporte.
Al abordar el ajustado plazo impuesto a las federaciones, el jeque Salman subrayó que una decisión de esta magnitud nunca debe precipitarse sin un análisis financiero o jurídico adecuado. Insistió en que «es imperativo que todos los factores se tengan en cuenta y se debatan» antes de que se cierre cualquier acuerdo vinculante.
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Se acerca un plazo crucial de septiembre para la FIFA
Las asociaciones miembro tienen hasta el 19 de septiembre para aprobar la propuesta o arriesgarse a perder el acceso al prometido paquete de financiación de 86 millones de dólares. Está previsto que las ofertas vinculantes, las cartas de compromiso y los acuerdos definitivos de larga duración se completen antes de la ventana de transferencia de fondos de octubre.
Con las naciones europeas amenazando con un boicot coordinado y las confederaciones continentales exigiendo total transparencia, Infantino afronta una batalla cuesta arriba para mantener unido al fútbol mundial. Las próximas semanas determinarán si los organismos rectores del fútbol pueden alcanzar un consenso o si les espera una ruptura institucional sísmica.
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