La FIFA está impulsando el lanzamiento acelerado de una nueva filial del Mundial conocida como FIFA Forward Enterprise (FFE). Según Sky News, el organismo aspira a ingresar hasta 4,2 mil millones de dólares (3,1 mil millones de libras) de inversores privados para octubre mediante la venta de una participación del 20 por ciento en la operación, valorada en 20 mil millones de dólares.

El carácter secreto y el calendario acelerado de la propuesta han desatado la indignación en el fútbol mundial, con asociaciones europeas debatiendo activamente un posible boicot al Mundial en señal de protesta. Los críticos consideran que la operación es una vía para que el presidente de la FIFA, Infantino, mantenga el control del torneo más allá del límite de su mandato presidencial en 2031.

Para asegurar apoyos antes de la fecha límite del 19 de septiembre, la FIFA ha informado a sus 211 asociaciones miembro de que hay disponibles 86 millones de dólares (65 millones de libras) extraordinarios durante 12 años para ayudar a financiar los salarios del personal. Sin embargo, el plan ha provocado una fuerte división, pese al apoyo de federaciones individuales como la Federación Checa de Fútbol.