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270 minutos sin marcar: ¿ha hecho Anselmi que la selección de Arabia Saudí olvide el camino a la portería?

FEATURES
Arabia Saudí vs Kuwait
Arabia Saudí
Kuwait
Gulf Cup
G. Donis
Arabia Saudita
Kuwait
Grecia

El técnico griego no aportó nada nuevo

La selección de Arabia Saudí regresó por fin a la senda de las victorias, aunque todavía adolece de varios aspectos, especialmente en el plano ofensivo y, en concreto, en lo relativo a la anotación de goles.

La selección de Arabia Saudí venció a su homóloga de Kuwait por 1-0, este miércoles, en el estadio Al Inma de Yeda, en la primera jornada de la fase de grupos de la vigesimoséptima edición de la Copa del Golfo Arábigo «Golfo 27».

  • 270 minutos sin gol

    El único gol de la selección de Arabia Saudí en la portería de su rival kuwaití llegó en propia puerta a través de Youssef Al Haqan, después de que un disparo de Hammam Al Hammami impactara en su pie, engañara al portero y terminara en el fondo de la red.

    De este modo, la selección de Arabia Saudí no ha logrado marcar por sí misma en los últimos 3 partidos que ha disputado bajo la dirección de Donis, concretamente ante España y Cabo Verde en el Mundial 2026, y luego frente a Kuwait en la Copa del Golfo 27.

    El último gol de Arabia Saudí llegó en la portería de Uruguay, en la primera jornada de la fase de grupos del Mundial, en el partido que terminó con empate a 1-1.

    Y añadiendo el último amistoso previo al Mundial, la selección de Arabia Saudí tampoco marcó en él, ya que empató sin goles ante su rival senegalés, lo que significa que ha marcado un único gol por sí misma en los últimos 5 partidos.

    Bajo la dirección de Donis, la selección de Arabia Saudí ha disputado 7 partidos, en los que ha marcado 6 goles, con un promedio de menos de un gol por partido, de los cuales 3 goles fueron en la portería de Puerto Rico, clasificado en el puesto 154 del mundo, y un gol en propia puerta en la portería de Kuwait.

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  • Denis: el argumento de la varita mágica

    Tras el partido ante Kuwait, Donis justificó la impotencia ofensiva que sufre la selección de Arabia Saudita bajo su dirección, al considerar que el problema se arrastra desde el Mundial y reside en el aprovechamiento de las ocasiones disponibles.

    Donis afirmó que no posee una varita mágica para mejorar el último toque, en una alusión implícita a que el problema radica en los jugadores, subrayando que trabaja para resolver y mejorar esta cuestión con el fin de estar en un mejor lugar.

    El entrenador griego consideró que la causa de ese problema en concreto es la falta de confianza y calma de los jugadores frente a la portería, lo que hace que sus decisiones finales y previas no sean acertadas.

    Y explicó: "Seguimos sufriendo el mismo problema desde el Mundial: tenemos la pelota, controlamos el partido y llevamos el balón cerca del área rival, pero el último pase y la última decisión no son los mejores".

  • ¿Quién es el culpable? ¿Denis o los jugadores?

    Las declaraciones de Dónis dieron a entender a la afición que la selección de Arabia Saudí controla el ritmo de los partidos y los domina, con un único problema que radica en transformar las ocasiones disponibles en goles, y esto no es cierto.

    Es cierto que la selección de Arabia Saudí fue la que más control tuvo en el partido ante Kuwait, y se le presentaron numerosas ocasiones, de no ser por la mala decisión de Abdullah Al-Hamdan, y esto es algo natural por la diferencia de niveles, pero esta no fue la realidad en el Mundial como dice Dónis.

    En el partido ante Cabo Verde, que terminó con empate sin goles, la selección de Arabia Saudí solo desperdició una única ocasión de peligro de 7 disparos, mientras que el rival desperdició otra igual de 15 disparos completos a su portería.

    En contraste, los goles esperados de la selección de Arabia Saudí fueron 0,39, con una diferencia de un gol completo a favor de Cabo Verde, cuyos goles esperados fueron 1,39.

    Incluso en lo relativo a la posesión del balón y el control del ritmo del partido, la superioridad fue para la selección africana.

    La situación fue peor en el partido ante España, que Dónis perdió por cuatro goles a cero, y en el que su selección solo realizó un único disparo entre los tres palos, sin crear ninguna ocasión de peligro, con una media de goles esperados de apenas 0,14, en un dato impactante en cuanto al control.

    Incluso en el partido ante Uruguay, que terminó con empate 1-1, y en el que la selección de Arabia Saudí marcó su único gol por sí misma en los últimos 5 partidos, Arabia Saudí no tuvo una fuerza ofensiva clara.

    En ese partido, la selección de Arabia Saudí realizó 7 disparos, 3 de ellos entre los tres palos, frente a los 27 disparos de la selección de Uruguay, en una cifra que refleja la ausencia de Arabia Saudí en ataque, especialmente en la segunda mitad.

    Los goles esperados de la selección de Arabia Saudí fueron 0,66 de una única ocasión de peligro, frente a los 1,72 de la selección latinoamericana de dos ocasiones de peligro.

    Y mientras el portero de Uruguay solo detuvo dos disparos, Mohammed Al-Owais, portero de la selección de Arabia Saudí, detuvo 9 disparos completos, algo que refleja el dominio de la Celeste.

    Y en base a esas estadísticas, el problema de la selección de Arabia Saudí nunca estuvo en transformar las ocasiones en goles, porque las ocasiones no se generaron de forma suficiente desde el principio, y Arabia Saudí no fue quien llevó la iniciativa en ninguno de los partidos que disputó.

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  • Denis, el errante

    El problema parece evidente si se observan las decisiones dispares del entrenador griego, especialmente en las posiciones ofensivas.

    Donis apostó en el Mundial por Firas Al-Buraikan como delantero titular, un atacante rápido, habilidoso y que participa en la construcción del ataque, antes de recurrir a Abdullah Al-Hamdan en su lugar ante Kuwait, un jugador que se caracteriza por una mayor regularidad.

    A ello se sumó la ausencia de Salem Al-Dawsari en el torneo del Golfo por lesión, lo que convirtió el cambio en la línea de ataque en doble, con la participación de Hammam Al-Hammami en su lugar.

    Donis no se conformó con eso, sino que devolvió a Saleh Abu Al-Shamat a su lista y lo hizo titular ante Kuwait, manteniendo a Sultan Mandash en el banquillo, lo que dejó una línea de ataque completamente distinta.

    El cambio en los jugadores fue seguido por un cambio en el planteamiento, pues en lugar de limitarse a los contraataques, Donis intentó apoyarse en mayor medida en los centros, para aprovechar la estatura de Al-Hamdan y su destreza en el juego aéreo.

    Sin embargo, este cambio tampoco funcionó y generó una mayor descoordinación en la línea ofensiva, que sufre con evidencia bajo la dirección de Donis.

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