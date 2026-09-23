Las declaraciones de Dennis dieron a entender a los aficionados que la selección de Arabia Saudí controla el ritmo de los partidos y los domina, con un único problema que reside en convertir en goles las ocasiones disponibles, y eso no es cierto.

Es verdad que la selección de Arabia Saudí fue la que más controló el partido ante Kuwait, y dispuso de numerosas ocasiones, de no ser por el mal manejo de Abdullah Al-Hamdan, algo natural por la diferencia de niveles, pero esa no fue la realidad en el Mundial, como afirma Dennis.

En el partido ante Cabo Verde, que terminó con empate sin goles, la selección de Arabia Saudí solo desaprovechó una ocasión de peligro de sus 7 remates, y el rival desaprovechó otra igual de sus 15 remates completos a puerta.

Por el contrario, los goles esperados de la selección de Arabia Saudí fueron 0,39, con una diferencia de un gol completo a favor de Cabo Verde, cuyos goles esperados fueron 1,39.

Incluso en lo que respecta a la posesión del balón y al control del ritmo del partido, la superioridad fue para la selección africana, tal y como se muestra en la siguiente gráfica.

La situación fue peor en el partido ante España, que Dennis perdió por un contundente 4-0, y en el que su selección solo lanzó un único balón entre los tres palos, sin generar ninguna ocasión de peligro, con un promedio de goles esperados de apenas 0,14, con esta impactante falta de control.

Incluso en el partido ante Uruguay, que terminó con un empate 1-1, y en el que la selección de Arabia Saudí marcó su único gol por sí misma en los últimos 5 partidos, Arabia Saudí no dispuso de una clara fuerza ofensiva.

En aquel partido, la selección de Arabia Saudí lanzó 7 balones, 3 de ellos entre los tres palos, frente a los 27 remates de la selección de Uruguay, en una cifra que refleja la ausencia ofensiva de Arabia Saudí, especialmente en la segunda parte.

Los goles esperados de la selección de Arabia Saudí fueron 0,66 procedentes de una única ocasión de peligro, frente a los 1,72 de la selección sudamericana procedentes de dos ocasiones de peligro.

Y mientras que el portero de Uruguay solo detuvo dos remates, Mohammed Al-Owais, portero de la selección de Arabia Saudí, detuvo 9 balones completos, algo que refleja el dominio de la Celeste según la siguiente gráfica.

Y con base en esas estadísticas, el problema de la selección de Arabia Saudí nunca estuvo en convertir las ocasiones en goles, porque las ocasiones no se generaron de manera suficiente en primer lugar, y Arabia Saudí no llevó la voz cantante en ningún partido que disputó.