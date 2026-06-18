El prometedor delantero de 17 años tiene contrato con Talleres hasta diciembre de 2028, con una cláusula de rescisión de 25 millones de euros.

Sin embargo, Talleres, su club, estaría dispuesto a dejarlo marchar por unos 15 millones de euros más varios millones en variables.

En la temporada 2025/26 jugó 15 partidos, marcó un gol y dio una asistencia, actuando como centrocampista ofensivo o extremo.