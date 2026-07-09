¡25 millones de euros de traspaso! La joven promesa de la DFB quiere fichar por el VfB Stuttgart

Tras una gran temporada, Pejcinovic ha llamado la atención de varios clubes. En la Bundesliga, Bayer Leverkusen y Eintracht Fráncfort se mostraron interesados en el delantero. El SC Freiburg lo valoró, pero ya se retiró de la puja. También lo siguen clubes extranjeros, entre ellos el Benfica de Lisboa.

El jugador prefiere seguir en la Bundesliga, pero su fichaje por el Stuttgart se complica: el VfB, dirigido por Fabian Wohlgemuth y Christian Gentner, considera alta la petición del Wolfsburgo, que ya alcanzaría los 25 millones de euros.