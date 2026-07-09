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¡25 millones de euros de traspaso! La joven promesa de la DFB quiere fichar por el VfB Stuttgart

Bundesliga
Fichajes
VfB Stuttgart

El VfB Stuttgart se perfila como favorito para fichar a una joven promesa de la selección alemana.

Según la revista «kicker», Dzenan Pejcinovic ha informado al VfL Wolfsburgo, recién descendido de la Bundesliga, que solo quiere fichar por el VfB.

  • Tras una gran temporada, Pejcinovic ha llamado la atención de varios clubes. En la Bundesliga, Bayer Leverkusen y Eintracht Fráncfort se mostraron interesados en el delantero. El SC Freiburg lo valoró, pero ya se retiró de la puja. También lo siguen clubes extranjeros, entre ellos el Benfica de Lisboa.

    El jugador prefiere seguir en la Bundesliga, pero su fichaje por el Stuttgart se complica: el VfB, dirigido por Fabian Wohlgemuth y Christian Gentner, considera alta la petición del Wolfsburgo, que ya alcanzaría los 25 millones de euros.

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  • Pejcinovic destaca en una temporada decepcionante del Wolfsburgo

    En Wolfsburgo aún hay esperanza de que el delantero de 21 años se quede. El club quiere renovar su contrato, vigente hasta 2029, y retenerlo.

    Pejcinovic ha sido uno de los pocos puntos positivos en una temporada decepcionante para el Wolfsburgo. En 34 partidos oficiales ha marcado doce goles y dado una asistencia, y ha disputado siete encuentros con la selección alemana sub-21. Si no se concreta su traspaso, jugará la próxima temporada en la 2.ª Bundesliga con el Wolfsburgo.

  • Dzenan Pejcinovic: sus estadísticas en la temporada 2025/26


    Partidos

    34

    Goles

    12

    Asistencias

    1

    Minutos jugados

    1779


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