¡21 goles en 40 partidos! El BVB ya prepara una solución interesante tras la marcha de Karim Adeyemi

Según Sky, como Adeyemi entrará en el último año de su contrato, crecen las señales de una salida inmediata. Este verano será la última oportunidad del BVB para recibir una indemnización adecuada por el delantero.

La prioridad sería la delantera: si Serhou Guirassy (contratado hasta 2028) dejara el club en busca de su último gran contrato, se necesitaría un reemplazo inmediato. Fisnik Asllani, del TSG Hoffenheim, suena como opción, pues vería con buenos ojos recalar en el conjunto de la cuenca del Ruhr.

Para retener a Guirassy, el BVB le habría mostrado sus planes de fichajes. Ricken y el director deportivo, Ole Book, buscarían sumarle un compañero de ataque de gran nivel para integrarlo mejor al juego. Sin embargo, es cuestionable que el fichaje del poco conocido Moussa consiga ese objetivo, ya que el argelino se ha destacado sobre todo como goleador: 14 de sus 21 puntos en la clasificación de goleadores fueron tantos propios.